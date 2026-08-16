Znaš li tko sam? Brkove à la Mišo obrijao je zbog benda, a u 58. godini je dobio kćer...

Rodio se 1962. u Dućama kraj Omiša, a djetinjstvo je proveo u Splitu. Odrastao je u obitelji gdje su glazba i toplina doma bili najvažniji. Već kao dječak Ivo Amulić (63) volio je pjevati, ali nije ni sanjao da će jednog dana postati jedno od najprepoznatljivijih imena domaće scene.





Glazbenu karijeru počeo je 1985. u Tutti Fruttiju, rock bendu skladatelja Tomislava Mrduljaša i tekstopisca Nenada Ninčevića. Da bi ušao u bend, Ivo Amulić morao je obrijati brkove à la Mišo Kovač.

Njihova glazba osvajala je publiku diljem regije, a Amulićev prepoznatljiv glas postao je zaštitni znak benda. Kasnije se pridružio Rišpetu i nastavio nizati uspjehe. No malo tko zna da se Ivo okušao i u glumi.

Kao dječak je u “Velom mistu” glumio Hajdukova juniora Pinka, a ulogu je dobio zahvaljujući dječjoj glumačkoj trupi “Titovi mornari”. Iako je trebao igrati i Nemečeka u “Junacima Pavlove ulice”, bolest ga je spriječila. Najveća podrška mu je supruga Sandra, koja mu je, dok je imao 57 godina, rodila kćer Dinu.



“Kći me pomladila. Skinuo sam 7-8 kg, počeo sam upotrebljavati ruke i noge jer pužem dosta po kući, skupljam, skidam... Svakom tko može u mojim godinama, preporučio bih da napravi dijete”, rekao je ranije Amulić, koji iz prvog braka ima kćer Hanu i sina Mihovila. Danas slavi 40 godina karijere i dalje nastupa s istim žarom.