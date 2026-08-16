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Znaš li tko sam? Brkove à la Mišo obrijao je zbog benda, a u 58. godini je dobio kćer...

Piše Dora Pek,
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Znaš li tko sam? Brkove à la Mišo obrijao je zbog benda, a u 58. godini je dobio kćer...
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Foto: Privatni album
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Iza njega je 40 godina glazbene karijere. Kao dječak glumio je u 'Velom mistu', ali je glazba presudila

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Rodio se 1962. u Dućama kraj Omiša, a djetinjstvo je proveo u Splitu. Odrastao je u obitelji gdje su glazba i toplina doma bili najvažniji. Već kao dječak Ivo Amulić (63) volio je pjevati, ali nije ni sanjao da će jednog dana postati jedno od najprepoznatljivijih imena domaće scene.

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Glazbenu karijeru počeo je 1985. u Tutti Fruttiju, rock bendu skladatelja Tomislava Mrduljaša i tekstopisca Nenada Ninčevića. Da bi ušao u bend, Ivo Amulić morao je obrijati brkove à la Mišo Kovač.

Njihova glazba osvajala je publiku diljem regije, a Amulićev prepoznatljiv glas postao je zaštitni znak benda. Kasnije se pridružio Rišpetu i nastavio nizati uspjehe. No malo tko zna da se Ivo okušao i u glumi.

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Kao dječak je u “Velom mistu” glumio Hajdukova juniora Pinka, a ulogu je dobio zahvaljujući dječjoj glumačkoj trupi “Titovi mornari”. Iako je trebao igrati i Nemečeka u “Junacima Pavlove ulice”, bolest ga je spriječila. Najveća podrška mu je supruga Sandra, koja mu je, dok je imao 57 godina, rodila kćer Dinu.

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“Kći me pomladila. Skinuo sam 7-8 kg, počeo sam upotrebljavati ruke i noge jer pužem dosta po kući, skupljam, skidam... Svakom tko može u mojim godinama, preporučio bih da napravi dijete”, rekao je ranije Amulić, koji iz prvog braka ima kćer Hanu i sina Mihovila. Danas slavi 40 godina karijere i dalje nastupa s istim žarom. 

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