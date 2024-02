Znaš li tko sam? Gledali smo ga u 'The Voiceu Hrvatska', a prije glazbe je studirao umjetnost...

Kovrčava kosa, naočale, bijela majica, plava košulja... Upravo tako izgledao je riječki glazbenik Damir Urban (55) u mladosti. Ovih dana podijelio je na društvenim mrežama fotografiju nastalu u nekadašnjoj riječkoj tvornici pumpi i brodske opreme. I zaista ga je teško bilo prepoznati.

- Otprilike 1986. godina – taman nakon što sam se uspio osloboditi služenja vojnog roka, a nekoliko godina prije nego što sam upisao studij Likovne kulture u Rijeci. Moje prvo radno mjesto - poručio je Urban na Instagramu.

Foto: Instagram

Sudeći prema komentarima, mnoge je iznenadio njegov izgled.

'Imao si kose', 'Lipe mladosti', 'Drago mi je da zadnjih 30-ak godina ne proizvodiš brodske pumpe, kobilice itd. Međutim... respect!', pisali su mu fanovi.

Nedavno je priznao da se još uvijek nije navikao na svjetla reflektora.

- Ja sam nervozan tip i sve skupa mi ovo stvara nervozu, znam da je to suludo jer se bavim poslom gdje bi to sve trebalo biti normalno, da sam već otupio na te stvari, ali nisam - rekao je za IN magazin.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Velika podrška mu je supruga Milica, s kojom je 17 godina u braku.

- Neugodno mi je zapravo, ne mogu reći da mi je lijepo, tako da kad nju, kad uspijemo sredit djecu, čuvanje, kad stariji sin pristane i punica i moja mama da čuvaju, onda je ona u mogućnosti da mi dođe pomoći. Onda ja zapravo zaboravim na sve okolo i imam nju pored sebe i ja sam safe - objasnio je.