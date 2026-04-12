POPULARNA VODITELJICA

Znaš li tko sam? 'Ja na mjestu Željke Fattorini i Olivera Mlakara?! Ni na kraj pameti'

Znaš li tko sam? 'Ja na mjestu Željke Fattorini i Olivera Mlakara?! Ni na kraj pameti'
Foto: Privatni album

Djetinjstvo puno smijeha i druženja obilježilo je njezino odrastanje u Gračanima. Kao djevojčica sanjarila je da će biti frizerka ili učiteljica te je dugo plesala folklor

Odrastanje s mojim mlađim bratom Hrvojem bilo je nevjerojatna avantura i jako sam sretna što nas život nije razdvojio. Njegova supruga Katarina mi je kao sestra. I oni imaju dva dječaka, pa puno vremena provodimo zajedno, ispričala je nedavno voditeljica Maja Ciglenečki (37) za Gloriju.

Djetinjstvo puno smijeha i druženja obilježilo je njezino odrastanje u Gračanima. Kao djevojčica sanjarila je da će biti frizerka ili učiteljica te je dugo plesala folklor. Kao osnovnoškolka voljela je gledati meksičke sapunice, pa ne čudi da je nakon VII. gimnazije upisala studij engleskog i španjolskog jezika. A paralelno i program za televizijsko voditeljstvo na koji ju je potaknula majka. Već na prvoj audiciji dobila je posao na OTV-u, gdje je vodila vijesti.

Na HRT jer stigla 2015. kao reporterka, a danas je jedno od zaštitnih lica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'.

- Ni na kraj pameti nije mi bilo da bih jednog dana mogla sjediti na mjestu Olivera Mlakara, Željke Fattorini, Helge Vlahović, Denisa Latina... I dalje se osjećam počašćeno - rekla je za Cafe.

Iza kamera najveću podršku ima u obitelji. Sa suprugom Borisom odgaja sinove Luku i Leona, koji su joj, kaže, glavni prioritet.

- Sve u životu prilagođavam ulozi majke. Srećom, bavim se poslom koji mi ostavlja dovoljno vremena za zajedničke trenutke.

Zagreb: Voditeljica Maja Ciglenečki | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

