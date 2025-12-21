Obavijesti

POPULARNI GLUMAC

Znaš li tko sam? Kao mali htio je biti arheolog ili ribar, a završio je na sceni poput roditelja...

Foto: Instagram

Gluma mu nije bila plan nego želja da vidi kamo to tata odlazi svakodnevno. Sve se promijenilo jednog ljeta na Brijunima, kad je kao 12-godišnjak sudjelovao u predstavi 'Play Beckett' Teatra Ulysses

Odrastao je u zagrebačkom domu u kojem su se kazalište, film i umjetnost živjeli svakodnevno, gotovo prirodno, poput disanja. Sin legendarnoga glumca Ivice Vidovića i glumice Gordane Gadžić djetinjstvo je proveo okružen probama, tekstovima i razgovorima o predstavama, ali i sasvim običnim dječačkim snovima.

POPULARNI PJEVAČ Znaš li tko sam? Još kao dječak htio je biti slavan, a sad opet ima prepoznatljivu frizuru...
Znaš li tko sam? Još kao dječak htio je biti slavan, a sad opet ima prepoznatljivu frizuru...

Kao mali Filip Vidović (34) htio je biti ribar ili arheolog. Gluma mu nije bila plan nego želja da vidi kamo to tata odlazi svakodnevno. Sve se promijenilo jednog ljeta na Brijunima, kad je kao 12-godišnjak sudjelovao u predstavi 'Play Beckett' Teatra Ulysses.

Foto: Instagram

Bio je to njegov prvi susret s pozornicom i jedina predstava u kojoj je glumio s ocem. Tad se dogodio 'klik' koji je zauvijek odredio njegov put. Gledajući velikane poput Rade Šerbedžije, Pere Kvrgića i Zijaha Sokolovića, shvatio je da želi biti dio tog svijeta.

- Zauvijek ću biti mali od Ivice. Ja jesam njegov sin. Bilo je trenutaka u kojima je prezime bilo teret, i onih u kojima je bilo prednost. To ne ovisi o meni nego o tuđim projekcijama. Nekad zbog toga dobijete priliku, a nekad su očekivanja prevelika ili pogrešna, ali na koncu se sve svodi na to da sam ja na sceni. Scena vas ogoli. Nema tu laži ni mame ni tate. Odmah se pokaže je li vam na njoj mjesto ili nije - rekao je ranije. 

Zagreb: Glumac Filip Vidović
Zagreb: Glumac Filip Vidović | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

