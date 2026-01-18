Znaš li tko sam? 'Najbolji period života bila je dance revolucija'

"Beba", "Indijanac", i "Tuc tuc" gotovo nas momentalno prebacuju u neki drugi svijet, a to je onaj iz 90-ih kada je Hrvatsku poharala dance glazba. Za pionira te glazbe, rodom iz bosanskohercegovačkog Viteza, karijera tada kreće uzlaznom putanjom i traje sve do 2004. godine.

Multitalentirani Senad Galijašević, poznatiji pod umjetničkim imenom Senna M još je kao klinac na nagovor učiteljice prvi put, sa samo 6 godina, 'nastupao' na stolu pune učionice otpjevavši 'O Carol'. Te godine dogodio se i njegov prvi susret s glazbom kada ga je majka, nakon što joj je oprao suđe, odlučila nagraditi upisom u tamburaški orkestar.

U srednjoj školi je pak sanjao da leti te se u Zemunu prijavio u školu za pilote. Od 10.000 prijava bio je jedan od tek 500 dječaka koji su prošli sve potrebne psihofizičke testove. No, nisu ga primili jer je bio vrlo dobar, a primali su se samo odlikaši. No, 90-ih je u njegovom životu opet prevladala glazba i postao je megapopularni dance izvođač.

- U to vrijeme nastupila je prava dance revolucija i to je bilo jedno od najljepših doba mojeg života; gledati sve te sretne ljude kako plešu i pjevaju sve te hitove - rekao je Senna M. Povukao se iz osobnih razloga.

- Pojavila se neka struja žutila novina u kojem su nas svi počeli ismijavati i izmišljati laži. Kao iznimno emotivna osoba nisam mogao to slušati i trpjeti i to je razlog zašto sam se povukao. I nije mi nedostajala pozornica - rekao je. I bilo je tako sve do Megadance partyja u Areni prošle godine kada je ponovo odlučio stati na pozornicu. Vratila mu se, kaže, ljubav za koju je mislio da više nikad neće.