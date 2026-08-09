Znaš li tko sam? Napustila je Hrvatsku zbog karijere pa se zaljubila u 15 godina starijeg

Sve ono što jesam danas, rodilo se trčeći bezbrižno po mojim veloluškim ulicama. Sloboda, ta divna 'divljina', odgoj bez odgoja, ali puno smijeha i veselja, često se prisjeti djetinjstva. Fani Stipković (43) bavila se manekenstvom sve dok nije završila fakultet novinarstva.

Zanat je brusila u emisiji "Red Carpet", a 2012. seli se u Madrid, gdje završava postdiplomski studij za kreiranje programa i upravljane televizijom. "Odlazak u Madrid bio je isprovociran poslovnim napretkom. Smatram da imam još puno prostora za napredovanje i ne želim stati", govorila je tad. Izvan Lijepe Naše plijenila je pažnju brojnih medija, koji su je nekoliko puta proglasili najseksi novinarkom Europe.

Foto: Instagram



Osim posla, Fani je u Madridu pronašla i ljubav s 15 godina starijim Fernandom Hierrom (58). "Upoznala sam ga na utakmici na Wanda Metropolitanu u prosincu 2019. Morala sam napraviti reportažu, a sudbina nas je natjerala da se povežemo, počnemo razgovarati i na kraju provodimo vrijeme upoznavajući se", otkrila je ranije.

Za bivšega kapetana "kraljevskoga kluba" Real Madrida udala se 2023. u meksičkom gradu Guadalajari. Nakon vjenčanja život im je upotpunio sin Nicolás Valentin, a postala je i "baka" jer je Hierrov sin iz prethodnog braka dobio dijete.