SPLITSKI ŠARMER

Znaš li tko sam? Ovog ljeta je prošao 6 država i osvojio Šuput

Piše Stela Kovačević,
Foto: Privatni album

Veliki je zaljubljenik u fizičke aktivnosti pa tako voli sve što ima veze s tim - od trčanja do ronjenja. Posebna ljubav mu je podvodni ribolov, a za njega je rekao da mu se planira ozbiljnije posvetiti

Prije 27 godina rođen je u Splitu. Tamo je završio prirodoslovnu gimnaziju pa upisao ekonomiju. Dok je još bio student, 'gospodin savršeni' Šime Elez stekao je iskustvo u tvrtki, u kojoj se bavio menadžmentom i organizacijom posla. Dolazi iz velike obitelji - ima starijeg brata i dvije mlađe sestre, za koje ponosno kaže: 'Oni su moje blago'.

Tu ljubav prema obitelji prenio je i na svoje planove. Veliki je zaljubljenik u fizičke aktivnosti pa tako voli sve što ima veze s tim - od trčanja do ronjenja. Posebna ljubav mu je podvodni ribolov, a za njega je rekao da mu se planira ozbiljnije posvetiti. Iako je fizički aktivan i pazi na svoj izgled, kaže da su mu gušti baš važni.

Foto: Privatan album

Rekao je kako ne pazi baš na prehranu te da se upravo zato bavi trčanjem. Ovo ljeto za njega ima poseban značaj, krenuo je na put na kojem je devet dana prošao šest država i 3000 kilometara. Osim toga, intenzivno se diljem Lijepe Naše družio s pjevačicom Majom Šuput (46).

Zajedno su snimili spot i otad su nerazdvojni - prvo su 'uhvaćeni' kako se maze na jahti, zatim su se zaredale romantične večere, skupa su proslavili rođendane, a sad se brčkaju u Dubaiju. Kako će se to razviti - ostaje nam vidjeti.

Foto: PROMO

