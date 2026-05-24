Znaš li tko sam? Pjevala je u svatovima, danas puni Arene i ljubi 11 godina mlađeg dečka

Imala sam samo devet godina kad sam prvi put uzela mikrofon u ruke, na bratovu vjenčanju, i otad se više nismo razdvajali. Glazba je postala i ostat će zauvijek moj život. Donijela mi je puno sreće, omogućila da osjetim ljubav publike na svim kontinentima, prisjetila se svojedobno Tanja Savić (41).

Tad još nije ni slutila da će djevojčica koja dane provodi vani do mraka, dok je roditelji dozivaju kući, jednoga dana puniti dvorane i postati jedna od najvećih regionalnih zvijezda. Djetinjstvo pamti po bezbrižnosti u selu Radinac pokraj Smedereva, obitelji i prijateljstvima. Publika ju je početkom 2000-ih upoznala kroz “Zvezde Granda”, a hitovi poput “Tako mlada”, “Zlatnik” i “Švaler” vinuli su je među najpopularnije pjevačice regije.

Privatno je prolazila kroz teške trenutke, posebno nakon rastave od Dušana Jovančevića i borbe za sinove koje je tijekom pandemije odveo u Australiju.

- Nisam mogla shvatiti da netko može podnijeti toliku bol. Nije to nešto najgore što se može dogoditi, ali sve što je vezano za djecu, toliko je stresno - priznala nam je u ožujku. Danas je pronašla mir i sreću uz 11 godina mlađeg pilota Muhameda Mukija Bešića, a 23. svibnja koncertom u zagrebačkoj Areni je proslavila 20 godina karijere.