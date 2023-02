Znaš li tko sam? Plovio morima jer je htio biti časnik palube

Kaluđerica s mamom, tako je Damir Martinović Mrle (61) opisao fotografiju u maminu naručju iz 1965. Rođen je 1961. u Rijeci, a kao šestogodišnjak se s obitelji preselio u Opatiju. Mrle od petnaeste godine svira u riječkim rock sastavima kao što su Beta Centauri, Termiti, Let 2, zatim i Let 3.

Foto: Goran Kovačević/PIXSELL

Završio je srednju školu za pomorstvo i nautiku, a potom godinu dana plovio kao pripravnik časnika palube. Nakon povratka u Opatiju ipak je uplovio u glazbene vode. Ove godine s pjesmom "Mama ŠČ" Let 3 će nas predstavljati na Eurosongu od 9. do 13. svibnja u Liverpoolu. Reakcije na njihov nastup ovaj put proširile su se i izvan naših granica.

Fanovi Eurosonga već su ih proglasili jednim od favorita. Štoviše, po njima su Letovci prvi, a iza njih Norveška pa Španjolska. Dosad su pjesmu pogledali više od 3,8 milijuna puta. Nije to, naravno, Mrletov prvi izlazak izvan Hrvatske. U projektu "In Between" već je predstavljao Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu.

Foto: Privatni album

Nakupio je prilično nagrada; Crni mačak, Zlatna Koogla, Porin...a tu su i međunarodne nagrade za njegov rad u kazalištima. U dugogodišnjoj je vezi s glazbenicom Ivankom Mazurkijević s kojom ima kćer Evu. Zbližili su se kad je Mrle sudjelovao u predstavi "Kiklop" koju je postavila Scena Gorica.

