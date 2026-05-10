Znaš li tko sam? Pobijedila je na Dori pa se okrenula vjeri...

Otkad znam za sebe, glazba je dio moje svakodnevice. Tata i njegova braća uvijek su pjevali na proslavama rođendana i feštama. Ja nisam bila taj tip. Obožavala sam pjevati, ali najviše za svoju dušu u svojoj sobi. Uvijek mi je nedostajalo samopouzdanja, ali zato je baka Anđelka bila tu i nikad mi nije dopustila da klonem, govorila mi je: 'Ti ćeš postići nešto veliko', rekla je svojedobno za Večernji list.

Splitska pjevačica Albina Grčić (27) završila je osnovnu glazbenu školu za klavir, a s osam godina priključila se projektu 'Music Talent', gdje je prvi put ozbiljnije zakoračila na pozornicu. Školski mjuzikl u splitskom HNK bio je jedna od prvih prekretnica. Širu publiku privukla je prije 11 godina u 'X Factoru Adria'. Pobjedom na Dori 2021. s pjesmom 'Tick-Tock' dodatno se učvrstila na sceni.

- Baka je oduvijek bezuvjetno vjerovala u mene. Za Doru mi je rekla: 'Pobijedit ćeš' i svi smo rekli: 'Nemoj sad biti nerealna'. Velika mi je podrška - rekla je tad.

Već neko vrijeme živi daleko od estradnih reflektora. Povukla se iz javnosti i okrenula vjeri te duhovnoj glazbi.

- Možda je obitelji bio šok jer sam imala taj neki jaki nalet, to je ta neka radost koju sam dobila u tom obraćenju i onda sam imala potrebu to svima naviještati - rekla je za 'IN Magazin'.