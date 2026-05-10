Završila je osnovnu glazbenu školu za klavir, a s osam godina priključila se projektu 'Music Talent', gdje je prvi put ozbiljnije zakoračila na pozornicu
Znaš li tko sam? Pobijedila je na Dori pa se okrenula vjeri...
Otkad znam za sebe, glazba je dio moje svakodnevice. Tata i njegova braća uvijek su pjevali na proslavama rođendana i feštama. Ja nisam bila taj tip. Obožavala sam pjevati, ali najviše za svoju dušu u svojoj sobi. Uvijek mi je nedostajalo samopouzdanja, ali zato je baka Anđelka bila tu i nikad mi nije dopustila da klonem, govorila mi je: 'Ti ćeš postići nešto veliko', rekla je svojedobno za Večernji list.
Splitska pjevačica Albina Grčić (27) završila je osnovnu glazbenu školu za klavir, a s osam godina priključila se projektu 'Music Talent', gdje je prvi put ozbiljnije zakoračila na pozornicu. Školski mjuzikl u splitskom HNK bio je jedna od prvih prekretnica. Širu publiku privukla je prije 11 godina u 'X Factoru Adria'. Pobjedom na Dori 2021. s pjesmom 'Tick-Tock' dodatno se učvrstila na sceni.
- Baka je oduvijek bezuvjetno vjerovala u mene. Za Doru mi je rekla: 'Pobijedit ćeš' i svi smo rekli: 'Nemoj sad biti nerealna'. Velika mi je podrška - rekla je tad.
Već neko vrijeme živi daleko od estradnih reflektora. Povukla se iz javnosti i okrenula vjeri te duhovnoj glazbi.
- Možda je obitelji bio šok jer sam imala taj neki jaki nalet, to je ta neka radost koju sam dobila u tom obraćenju i onda sam imala potrebu to svima naviještati - rekla je za 'IN Magazin'.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+