Znaš li tko sam? Pop ikona slavi 56. rođendan: Voli Hrvatsku, a borila se i opakom bolešću

'Can't Get You Out of My Head', stihovi su australske pjevačice i glumice Kylie Minogue zbog kojih je postala planetarno popularna, ali bila je poznata u glazbenom svijetu i prije te pjesme. Kylie danas slavi 56. rođendan, a već je desetljećima u vrhu glazbene scene. Na društvenim mrežama zahvalila se na čestitkama te pokazala kako je izgledala kad je bila djevojčica.

- Hvala mama i tata. Najbolji ste! Hvala brate i sestro, također, najbolji! Slavim s vama. I hvala za sve lijepe poruke iz cijelog svijeta. Volim vas - napisala je u opisu objave.

Kylie je započela umjetničku karijeru kao dječja glumica u popularnim australskim TV serijama. No, njezin pravi proboj dogodio se kada je dobila ulogu Charlene Mitchell u sapunici 'Neighbours'. Ubrzo nakon toga, Kylie je odlučila krenuti u glazbene vode.

2024 MusiCares Person of the Year Gala in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Godina 1987. donijela je njezin prvi veliki uspjeh s pjesmom 'Locomotion', koja je postala golem hit u Australiji i Velikoj Britaniji. Njezina diskografija obuhvaća više od 14 studijskih albuma, a prodala je više od 80 milijuna primjeraka diljem svijeta. Kylie je jedna od rijetkih umjetnica koja je imala uspješne singlove u svakom desetljeću od 80-ih godina, čime je dokazala svoju dugovječnost i prilagodljivost glazbenim trendovima.

Njezin uspjeh nije ograničen samo na glazbu. Kylie je također istaknuta glumica koja je nastupala u brojnim filmovima, kazališnim produkcijama i televizijskim emisijama. Možemo je vidjeti u filmskom remek-djelu 'Moulin Rouge!' iz 2001. godine, gdje je ostvarila sjajan nastup i pokazala svoje vještine glume. Osvajala je brojne nagrade kao što su Grammy, Brit i Aria nagrade, a njezin doprinos glazbenoj industriji priznat je i dodjelom ordena Britanskog Carstva.

2024 BRIT Awards | Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Pored svih talenata koje posjeduje, Kylie je prozvana i modnom ikonom. Njezin stil i odijevanje postali su prepoznatljivi diljem svijeta. Od prepoznatljivih kostima na pozornici do elegantnih izdanja na crvenom tepihu, Kylie je uvijek bila ispred trendova i inspiracija mnogima u svijetu mode.

The MET Gala 2024 - New York | Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

No, njezin utjecaj nije ograničen samo na zabavnu industriju. Aktivno se angažira u humanitarnom radu, podržava borbu protiv raka dojke i AIDS-a te podržava mnoge druge dobrotvorne organizacije. Njezina hrabrost u borbi protiv vlastite dijagnoze raka dojke 2005. godine inspirirala je mnoge žene diljem svijeta da se bore i ostanu jake u teškim trenucima.

Slavna pjevačica koju krasi nadimak džepna Venera 2022. godine odmarala je i u Hrvatskoj. Boravila je u okolici Rovinja u luksuznoj vili s pet zvijezdica od 700 četvornih metara.

Kylie Minogue viđena kako u opuštenom izdanju izlazi iz luksuzne vile u Rovinju | Foto: SRECKO NIKETIC/PIXSELL