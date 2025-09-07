Znaš li tko sam? Prvo je izabrala veterinu, a onda su je osvojile kamere i svjetla reflektora..

Ljeto 1975. u Sinju. Dok su odrasli pratili Alku i konje u svečanim povorkama, jedna je djevojčica imala važniju misiju - uživati u sladoledu. U crveno-bijeloj haljinici, sramežljiva, ali nasmijana, Barbara Kolar držala je kornet i promatrala svijet oko sebe. Taj pogled pun znatiželje pratio ju je i kasnije kroz djetinjstvo.

Rođena 1970. u Čakovcu, djetinjstvo je provela u Bjelovaru. Odrastala je uz 16 godina mlađeg brata Igora, s kojim je i danas posebno povezana. Pohađala je glazbenu školu i svirala klavir. Glazba je bila njezina prva ljubav, iako je rado odlazila i u dramsku skupinu.

Foto: Instagram

Otac i profesorica poticali su je da jednog dana upiše Muzičku akademiju, a privlačili su je i mjuzikli, pa se čak prijavila na prijamni ispit u Beču. Na kraju je na očev nagovor upisala Veterinarski fakultet i postala doktorica veterinarske medicine. No strukom se nikad nije bavila, umjesto bijele kute odabrala je mikrofon.

ARHIVA - Dodjela nagrade za osobu godine 2006., među laureatima Sanader i Todorić | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Danas, nakon više od tri desetljeća rada u medijima, Barbara Kolar jedno je od najprepoznatljivijih i najomiljenijih TV lica. Vodila je kvizove, festivale i najgledanije showove poput 'Zvijezde pjevaju', 'Plesa sa zvijezdama' i Dore.

- Radim posao koji obožavam i koji me veseli - rekla je ranije.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL (ilustracija)