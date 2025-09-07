Obavijesti

Show

Komentari 0
POZNATA VODITELJICA

Znaš li tko sam? Prvo je izabrala veterinu, a onda su je osvojile kamere i svjetla reflektora..

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? Prvo je izabrala veterinu, a onda su je osvojile kamere i svjetla reflektora..
1
Foto: Instagram

Otac i profesorica poticali su je da jednog dana upiše Muzičku akademiju, a privlačili su je i mjuzikli, pa se čak prijavila na prijamni ispit u Beču. Na kraju je na očev nagovor upisala Veterinarski fakultet

Ljeto 1975. u Sinju. Dok su odrasli pratili Alku i konje u svečanim povorkama, jedna je djevojčica imala važniju misiju - uživati u sladoledu. U crveno-bijeloj haljinici, sramežljiva, ali nasmijana, Barbara Kolar držala je kornet i promatrala svijet oko sebe. Taj pogled pun znatiželje pratio ju je i kasnije kroz djetinjstvo.

BIVŠA MISICA Znaš li tko sam? Cijela Juga je uzdisala za njom, a radi toplesa je odbijala filmske ponude...
Znaš li tko sam? Cijela Juga je uzdisala za njom, a radi toplesa je odbijala filmske ponude...

Rođena 1970. u Čakovcu, djetinjstvo je provela u Bjelovaru. Odrastala je uz 16 godina mlađeg brata Igora, s kojim je i danas posebno povezana. Pohađala je glazbenu školu i svirala klavir. Glazba je bila njezina prva ljubav, iako je rado odlazila i u dramsku skupinu.

Foto: Instagram

Otac i profesorica poticali su je da jednog dana upiše Muzičku akademiju, a privlačili su je i mjuzikli, pa se čak prijavila na prijamni ispit u Beču. Na kraju je na očev nagovor upisala Veterinarski fakultet i postala doktorica veterinarske medicine. No strukom se nikad nije bavila, umjesto bijele kute odabrala je mikrofon.

ARHIVA - Dodjela nagrade za osobu godine 2006., među laureatima Sanader i Todorić
ARHIVA - Dodjela nagrade za osobu godine 2006., među laureatima Sanader i Todorić | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Danas, nakon više od tri desetljeća rada u medijima, Barbara Kolar jedno je od najprepoznatljivijih i najomiljenijih TV lica. Vodila je kvizove, festivale i najgledanije showove poput 'Zvijezde pjevaju', 'Plesa sa zvijezdama' i Dore.

- Radim posao koji obožavam i koji me veseli - rekla je ranije.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL (ilustracija)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kate Middleton iznenadila novom frizurom: Evo kako se princeza mijenjala kroz godine
PRAVA KOSA ILI PERIKA?

FOTO Kate Middleton iznenadila novom frizurom: Evo kako se princeza mijenjala kroz godine

Princeza je godinama bila vjerna svojoj klasičnoj kestenjastoj nijansi, no sada se odlučila za hrabriju promjenu. Nakon ljetne pauze.iznenadila je javnost svjetlijom bojom kose i elegantnim modnim odabirom.
Operacije joj uništile lice, sad je šokirala izgledom: Evo kako se Donatella Versace mijenjala...
NOVI ZAHVAT ILI FILTERI?

Operacije joj uništile lice, sad je šokirala izgledom: Evo kako se Donatella Versace mijenjala...

Donatella Versace (70) pridružila se stotinama ljudi koji su u Milanu došli odati počast legendarnom modnom dizajneru Giorgiju Armaniju, koji je u četvrtak preminuo u 91. godini. Njegovo tijelo izloženo je u Armani teatru, okruženo cvijećem i svijećama.
FOTO Mila Horvat nakon 11 godina opet u bijelom: 'Udala bih se, ali nitko ne pita...'
IZNENADILA OBJAVOM

FOTO Mila Horvat nakon 11 godina opet u bijelom: 'Udala bih se, ali nitko ne pita...'

Voditeljica i u 45. godini mami poglede. Uskočila je u vjenčanice dizajnerice Đurđice Vorkapić koje joj stoje kao salivene. Za poznati brend već je bila u 'bijelom' 2014. kada se našalila da ju nitko za udaju ne pita

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025