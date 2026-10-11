Znaš li tko sam? S 18 godina je odlučila operirati nos, a otac nije znao za njezin uspjeh

Rođena je u Zagrebu u građanskoj obitelji, a još je kao dijete pokazivala interes za modu, čitanje i glazbu. Sa samo deset godina Josipa Lisac (76) počela je pjevati u Dječjem Zboru RTV Zagreb. Taj isti zbor se u to vrijeme okitio vrijednom titulom najboljega dječjeg zbora svijeta u Francuskoj. U srednjoj školi počela se zanimati za rock i jazz. Pjevala je u grupi O’Hara, a nakon toga je počela nastupati s bendom Zlatni akordi.

- Volim narodne pjesme. Odmaraju me i stvaraju domaći štimung. Uvjerena sam da bih ih dobro izvodila i na javnim nastupima. Dok pjevam narodne, u mom glasu nema prizvuka zabavnjaka. Prave bosanske, ličke. Pogodim im pravi ton. Ima lijepih narodnih pjesama - rekla je za Yugopapir.

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Njezina obitelj živjela je loše, a otac je otišao za Njemačku u namjeri da poveća stambeni prostor. Tek kad se vratio, saznao je za njezin uspjeh. “Sad sam se vratio. Pristupaju mi prijatelji, čestitaju. A ja ne znam na čemu. Ako je stvarno tako, želim joj svaku sreću”, rekao je svojedobno.

S 18 godina se odlučila na estetsku korekciju, a to je ispričala početkom 2000-ih: “Nos sam operirala u bolnici u Biogradu. Nakon toga nikad nisam išla na estetske operacije”. U prosincu se opet vraća u Lisinski, gdje će provesti publiku kroz svoj prebogati katalog svevremenskih klasika domaće glazbe koji obuhvaća više od 50 godina stvaralaštva.