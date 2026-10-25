Obavijesti

Show

Komentari 0
DANAS ŽARI I PALI SCENOM

Znaš li tko sam? Svidio joj se bubnjar pa je postala pjevačica

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? Svidio joj se bubnjar pa je postala pjevačica
1
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nije ni slutila da će više od 25 godina kasnije biti jedno od najprepoznatljivijih imena na sceni. Ali i da će njezin ljubavni život privlačiti gotovo jednaku pozornost kao i njezine pjesme i nastupi

Admiral

Samo rijetki znaju da Maja Šuput (47) u mladosti nije sanjala o pjevačkoj karijeri. Štoviše, razmišljala je o tome da se bavi turizmom, a glazba joj se dogodila gotovo slučajno, tijekom ljetovanja u Medulinu 1998. godine. Ondje je tijekom jednog izlaska upoznala članove zagrebačke grupe Joy, koji su tražili novu pjevačicu.

poznata meteorologinja Znaš li tko sam? Sanjala je kazalište pa na kraju završila pred vremenskom kartom
Znaš li tko sam? Sanjala je kazalište pa na kraju završila pred vremenskom kartom

Maja je poslije otkrila i simpatičan detalj koji cijeloj priči daje dodatnu čar - svidio joj se bubnjar benda pa je pristala pjevati kako bi mu bila bliže. Ipak, svijet glazbe bio joj je blizak s obzirom na to da je njezin otac Boris bio estradni menadžer. Kao tinejdžerica plesala je u spotu 'Sherry, sherry'.

Foto: Instagramž

Nakon tog ljeta 1998. postala je pjevačica grupe Joy, koja je poslije nastupala pod imenom Enjoy, a već 1999. godine s pjesmom 'Uzalud' nastupila je na Dori. Nije ni slutila da će više od 25 godina kasnije biti jedno od najprepoznatljivijih imena na sceni. Ali i da će njezin ljubavni život privlačiti gotovo jednaku pozornost kao i njezine pjesme i nastupi.

Foto: Instagram

Njezin razvod od Nenada Tatarinova pratili su svi, a kasnije i vezu sa Šimom Elezom (28). Sad je ponovno u centru pozornosti zbog veze sa 16 godina mlađim Emilom Tedeschijem mlađim. 

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Cure su ranih 2000-ih za njima uzdisale! Pogledajte kako sada izgledaju ovi frajeri...
'KRALJEVI' ROMANTIČNIH KOMEDIJA

FOTO Cure su ranih 2000-ih za njima uzdisale! Pogledajte kako sada izgledaju ovi frajeri...

Početak 2000-ih bio je zlatno doba tinejdžerskih romantičnih komedija, televizijskih serija i holivudskih ljepotana čiji su posteri krasili zidove djevojačkih soba. Bilo je to vrijeme kada su se s nestrpljenjem čekale nove epizode omiljenih serija, a filmovi kao što su "10 razloga zašto te mrzim" i "Ona je sve to" gledali su se bezbroj puta.
FOTO 'Zabranjena ljubav' počela se emitirati prije 22 godine, evo kako glumci izgledaju danas!
POPULARNA SAPUNICA

FOTO 'Zabranjena ljubav' počela se emitirati prije 22 godine, evo kako glumci izgledaju danas!

Od premijernog prikazivanja 25. listopada 2004. godine serija je osvojila brojne gledatelje, a tijekom četiri sezone emitirano je ukupno 805 epizoda. U središtu radnje bila je zabranjena ljubav brata i sestre blizanaca, razdvojenih odmah nakon rođenja, čija je sudbina držala publiku prikovanom uz male ekrane.
Goran Vinčić Vinča i Luka Nižetić samo za Cafe: Nismo se baš odmah na prvu pročitali...
VELIKI INTERVJU

Goran Vinčić Vinča i Luka Nižetić samo za Cafe: Nismo se baš odmah na prvu pročitali...

Komičar i pjevač otkrili su što se događa iza kamera ‘Tko to tamo pjeva?’, kako provode vrijeme s obitelji te što pripremaju za nastupe koji ih očekuju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026