Znaš li tko sam? Svidio joj se bubnjar pa je postala pjevačica

Samo rijetki znaju da Maja Šuput (47) u mladosti nije sanjala o pjevačkoj karijeri. Štoviše, razmišljala je o tome da se bavi turizmom, a glazba joj se dogodila gotovo slučajno, tijekom ljetovanja u Medulinu 1998. godine. Ondje je tijekom jednog izlaska upoznala članove zagrebačke grupe Joy, koji su tražili novu pjevačicu.

Maja je poslije otkrila i simpatičan detalj koji cijeloj priči daje dodatnu čar - svidio joj se bubnjar benda pa je pristala pjevati kako bi mu bila bliže. Ipak, svijet glazbe bio joj je blizak s obzirom na to da je njezin otac Boris bio estradni menadžer. Kao tinejdžerica plesala je u spotu 'Sherry, sherry'.

Foto: Instagramž

Nakon tog ljeta 1998. postala je pjevačica grupe Joy, koja je poslije nastupala pod imenom Enjoy, a već 1999. godine s pjesmom 'Uzalud' nastupila je na Dori. Nije ni slutila da će više od 25 godina kasnije biti jedno od najprepoznatljivijih imena na sceni. Ali i da će njezin ljubavni život privlačiti gotovo jednaku pozornost kao i njezine pjesme i nastupi.

Foto: Instagram

Njezin razvod od Nenada Tatarinova pratili su svi, a kasnije i vezu sa Šimom Elezom (28). Sad je ponovno u centru pozornosti zbog veze sa 16 godina mlađim Emilom Tedeschijem mlađim.