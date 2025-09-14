Obavijesti

SKLADATELJ, TEKSTOPISAC I PJEVAČ

Znaš li tko sam? Svirao je na ulici, a onda pokorio pozornice

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
1
Foto: Facebook

Iako je završio Ekonomski fakultet, nikad nije pomišljao napustiti glazbu. Uz nju je pronašao i druge strasti, enigmatiku, šah, kuhanje i slikanje

Zagreb pedesetih. Dječak ljeta provodi kod bake i djeda na selu, gdje prvi put jaše konja i osjeća slobodu. Ubrzo ga osvaja glazba. Kao mladić svirao je na ulici i pisao stihove, a 1975. pobijedio je na natjecanju mladih talenata u Lisinskom. Taj trenutak Željko Krušlin Kruška (69) pamti kao početak karijere.

POZNATA VODITELJICA Znaš li tko sam? Prvo je izabrala veterinu, a onda su je osvojile kamere i svjetla reflektora..
Znaš li tko sam? Prvo je izabrala veterinu, a onda su je osvojile kamere i svjetla reflektora..
Foto: Facebook

Pet godina kasnije snimio je prvi singl, a 1993. s bendom Latino album 'Divno je biti nekome nešto'. Uslijedila je latinomanija, Šalata krcata s deset tisuća ljudi i do 150 koncerata godišnje. Često ističe kako je uz talent presudna bila i sreća. Na jednoj svadbi kum ih je nagovorio da zasviraju vlastite pjesme, a među uzvanicima se našao i poduzetnik Duško Stić.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Bio je to trenutak koji im je otvorio vrata diskografije i donio pravi proboj. Uslijedili su Dora, Splitski festival i hitovi 'Pitaj Boga gdje si bila' i 'Gdje je ljubav tu si ti'. Iako je završio Ekonomski fakultet, nikad nije pomišljao napustiti glazbu. Uz nju je pronašao i druge strasti, enigmatiku, šah, kuhanje i slikanje.

storyeditor/2023-05-16/PXL_030523_99693387.jpg
Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Upravo ga je 19 godina mlađa supruga Ivana nagovorila da uzme kist u ruke.

- Privukla me pojavom. Lijepa osoba može biti privlačna, ali šarmantna je neodoljiva - rekao je.

Već 25 godina dijele život, podigli su kćer Editu, njegova sina Filipa i dočekali unuke.

Foto: Privatni album/canva

