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POZNATI GLUMAC

Znaš li tko sam? Svoj američki san prekinuo je zbog raskošne milijunske kuće u Istri...

Piše Dora Pek,
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Znaš li tko sam? Svoj američki san prekinuo je zbog raskošne milijunske kuće u Istri...
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Foto: Instagram
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Otac Željko tjerao ga je učiti engleski, iako ga je tad živcirao. Engleski mu je kasnije itekako zatrebao. U Americi je 1999. dobio ulogu dr. Luke Kovača u seriji 'Hitna služba', koja ga je proslavila diljem svijeta

Admiral

Kad sam bio malen, nismo mnogo putovali. Ne zbog toga što nismo htjeli nego jer je bilo strašno skupo. A i kad bismo putovali, to bi bilo negdje gdje je moguće stići jednodnevnom vožnjom i gdje stanuju rođaci pa nismo trebali plaćati hotel. Znao sam reći majci: 'Mama, kad ću letjeti nekamo? Bilo gdje? Nikad neću letjeti, to je tako nepošteno'. Mama bi me samo mirno pogledala i rekla mi: 'O, letjet ćeš, sigurna sam da jednog dana hoćeš, samo moraš naučiti biti strpljiv', prisjetio se svojedobno.

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Foto: Instagram

Otac Željko tjerao ga je učiti engleski, iako ga je tad živcirao. Engleski mu je kasnije itekako zatrebao. U Americi je 1999. dobio ulogu dr. Luke Kovača u seriji 'Hitna služba', koja ga je proslavila diljem svijeta.

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