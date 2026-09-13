Znaš li tko sam? Svoj američki san prekinuo je zbog raskošne milijunske kuće u Istri...

Kad sam bio malen, nismo mnogo putovali. Ne zbog toga što nismo htjeli nego jer je bilo strašno skupo. A i kad bismo putovali, to bi bilo negdje gdje je moguće stići jednodnevnom vožnjom i gdje stanuju rođaci pa nismo trebali plaćati hotel. Znao sam reći majci: 'Mama, kad ću letjeti nekamo? Bilo gdje? Nikad neću letjeti, to je tako nepošteno'. Mama bi me samo mirno pogledala i rekla mi: 'O, letjet ćeš, sigurna sam da jednog dana hoćeš, samo moraš naučiti biti strpljiv', prisjetio se svojedobno.

Dok je maštao o dalekim destinacijama, svijet Gorana Višnjića (53) uglavnom se vrtio oko Šibenika. S devet godina počeo je glumiti u šibenskom kazalištu, koje je nazivao drugim domom. S ostalom djecom dolazio je satima prije proba, igrao se po podrumima, penjao po fresci i visio na konopcima poput Tarzana.

Foto: Instagram

Otac Željko tjerao ga je učiti engleski, iako ga je tad živcirao. Engleski mu je kasnije itekako zatrebao. U Americi je 1999. dobio ulogu dr. Luke Kovača u seriji 'Hitna služba', koja ga je proslavila diljem svijeta.

Danas je otac Tina, Vige, Vivien i Lane Lourdes, a nakon godina života u SAD-u i Engleskoj sa suprugom Evom vratio se u Hrvatsku i kupio kuću u Puli za više od milijun eura. Ima 20-ak soba, šest kupaonica, bazen i atomsko sklonište.