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POZNATA GLUMICA

Znaš li tko sam? Zbog glume je ostala u Zagrebu, pa je prvu godinu provela u depresiji

Piše Dora Pek,
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Znaš li tko sam? Zbog glume je ostala u Zagrebu, pa je prvu godinu provela u depresiji
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Foto: Instagram
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Na prijamni za Akademiju prvi je put izašla nakon trećeg srednje, a primljena je godinu poslije. Istodobno je upala i u školu Mime u Amsterdamu, no izabrala je Zagreb

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Da, kažu da sam bila jako dobro dijete. Jako pripitomljeno i dobro dijete, ali do puberteta, prisjetila se svojedobno. Glumica Nina Violić (54) odrasla je u Rijeci, a kao djevojčica često je s ocem Igorom, nekadašnjim novinarom Novog lista, odlazila na posao. Ondje bi joj konobarica dopuštala da joj pomaže raditi hotdogove.

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S pubertetom je stigla i buntovnija faza. S društvom je stopirala do Voloskog i autostopom išla na koncerte, a za sebe je rekla da je bila 'u školi rijetko, a na cesti stalno'. Iza toga garda skrivala se sramežljivost pa bi joj se zacrvenjeli lice i uši kad bi u pošti tražila marku. U Rijeci se zarazila glumom.

- Nisam ja zavoljela kazalište, pa upisala glumu, ja sam jednostavno htjela biti na sceni - rekla je.

Foto: Instagram

Na prijamni za Akademiju prvi je put izašla nakon trećeg srednje, a primljena je godinu poslije. Istodobno je upala i u školu Mime u Amsterdamu, no izabrala je Zagreb. Kasnije je priznala da je prvu godinu studija provela u 'užasnoj depresiji' jer nije otišla u Amsterdam.

Zagreb: Glumica Nina Violić
Zagreb: Glumica Nina Violić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Danas je nacionalna prvakinja Drame HNK u Zagrebu, a bavi se i režijom. Iz braka s glumcem Tvrtkom Jurićem, od kojeg se razvela 2006., ima kćer Rozu. Godinama je u vezi s glumcem i redateljem Filipom Šovagovićem, za kojeg je rekla da je prvi partner kojeg nema potrebu mijenjati.

Zagreb: Kazališna i filmska glumica Nina Violić
Zagreb: Kazališna i filmska glumica Nina Violić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

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