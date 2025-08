Chappell Roan zapalila mreže novom pjesmom: Znate li tko je žena o kojoj svi pričaju?

Nakon što je otprilike godinu dana najavljivala pjesmu, 'The Subway' je stigla. Chappell Roan izvodi baladu o slomljenom srcu uživo od sredine 2024., ali sada je formalno predstavlja kao svoj treći singl s nadolazećeg drugog albuma bez naslova.

Chappell Roan nije nova na muzičkoj sceni, ali je slavu stekla tek prošle godine. Roan je bila predgrupa za Oliviju Rodrigo na 'Guts World Tour' u Sjedinjenim Državama i Kanadi od veljače do travnja 2024. U prvom tjednu turneje, broj njezinih streamova porastao je za 32 posto. Također u veljači, Roan je bila glazbena gošća u emisiji 'The Late Show with Stephen Colbert'.

U travnju 2024. Roan je objavila singl "Good Luck, Babe!", opisujući ga kao 'prvu pjesmu sljedećeg poglavlja'. Pjesma, koju je Billboard pohvalio kao 'zasluženo probijanje', u prvom tjednu je imala 7 milijuna streamova, bila je uvrštena među deset najboljih pjesama na Spotifyju i pojavila se na 77. mjestu 'Billboard Hot 100' ljestvice.

Foto: Instagram

U veljači ove godine, na 67. dodjeli nagrada Grammy, Roan je osvojila svoju prvu nagradu Grammy za najboljeg novog izvođača.

Nakon brzog komercijalnog probijanja u glazbeni svijet, Roan je javno progovorila o pritiscima svoje novostečene slave i osudila ponašanje nekih obožavatelja koje je smatrala 'jezivim' i 'napadnim'.

Nova pjesma 'The Subway' je pjesma o prekidu i slomljenom srcu, a Chappell najavljuje i novi nadolazeći album.

Foto: Instagram