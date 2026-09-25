Znate li kako se upoznao slavni holivudski par? Prvo ga odbila, ali ne zbog 25 godina razlike

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas danas imaju dvostruki razlog za slavlje. Slavna glumica slavi 57., a njezin jednako slavni suprug 82. rođendan. Njihova ljubavna priča, koja je počela prije gotovo tri desetljeća, prošla je kroz brojne uspone i padove, a danas su jedan od najdugovječnijih holivudskih parova.

Zeta-Jones i Douglas upoznali su se 1996. godine na filmskom festivalu u Deauvilleu. Ona je tada promovirala film "The Mask of Zorro", dok je Douglas predstavljao "A Perfect Murder". Glumica je poslije ispričala kako je već prije susreta čula da je Douglas želi upoznati, zbog čega je bila pomalo nervozna i nije znala što očekivati. Zeta-Jones ugledala je Douglasa u predvorju hotela, no on je prošao pokraj nje te ju nije prepoznao. Situacija se promijenila iste večeri, kada su ih na privatnoj večeri upoznali njihovi zajednički prijatelji Antonio Banderas i Melanie Griffith.

Douglas je poslije priznao da je već tada napravio prilično hrabar potez. Nakon otprilike pola sata razgovora rekao joj je da će jednoga dana biti otac njezine djece. Catherine nije bila impresionirana njegovom samouvjerenošću te mu je dala do znanja da je o njemu već dovoljno čula i vidjela te da je vrijeme da mu poželi laku noć. Douglas je shvatio da je možda pretjerao pa joj je nakon odlaska iz Deauvillea poslao cvijeće i ispriku.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Njihova veza nije započela preko noći. Mjesecima su razgovarali telefonom, izlazili na večere i postupno se zbližavali. Zeta-Jones je u razgovoru s Larryjem Kingom 2001. opisala kako se u jednom trenutku počela pitati zašto, nakon toliko dugih razgovora i zajedničkih večera, njih dvoje zapravo još nisu zajedno. Kada su napokon otvoreno razgovarali o svojim osjećajima, zaključili su da među njima postoji nešto što na čemu vrijedi raditi.

- Pogledali smo se jednoga dana i rekli: "Jako se dobro zabavljamo zajedno" - prisjetila se Zeta-Jones u tom razgovoru. Razlika od 25 godina između njih od samog je početka privlačila veliku pozornost tabloida. Catherine je od početka govorila kako godine ne bi trebale predstavljati problem. Istaknula je da joj majka, kada je s njom razgovarala o muškarcima i vezama, nikada nije govorila da ljubav mora biti ograničena određenom razlikom u godinama.

Prosidba uz gripu i milijunski prsten

Douglas je Catherine zaprosio u svojem domu u Aspenu na Staru godinu 1999. godine. Romantičan trenutak imao je i manje glamuroznu stranu, oboje su tada imali gripu. Douglas joj je darovao antikni prsten Fred Leighton s dijamantom od deset karata, okruženim s još 28 manjih dijamanata. Vrijednost prstena tada se procjenjivala na približno milijun dolara.

U vrijeme zaruka par je već očekivao svoje prvo zajedničko dijete. Njihov sin Dylan rođen je u kolovozu 2000. godine. Catherine je to bilo prvo dijete, dok je Douglas već imao sina Camerona iz braka s Diandrom Luker.

Nekoliko mjeseci nakon Dylanova rođenja, 18. studenoga 2000., Zeta-Jones i Douglas vjenčali su se u njujorškom hotelu Plaza. Raskošno vjenčanje, koje su pojedini mediji nazivali "vjenčanjem godine", navodno je koštalo oko 1,5 milijuna dolara, a samo vjenčanica Davida Emanuela procjenjivala se na 250 tisuća dolara. Među uzvanicima su bili brojni poznati glumci i filmaši, uključujući Seana Conneryja, Toma Hanksa, Goldie Hawn, Jacka Nicholsona, Stevena Spielberga i Sharon Stone.

Actor Michael Douglas receives a star on Hollywood Walk of Fame | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Umjesto egzotičnog medenog mjeseca, mladenci su vrijeme nakon vjenčanja proveli u svojem stanu s četveromjesečnim Dylanom.

- Ne može biti bolje od ovoga - rekao je Douglas Reutersu nedugo nakon vjenčanja, a Zeta-Jones složila se sa suprugom. U travnju 2003. dobili su kćer Carys. Obitelj je dio vremena živjela na Bermudima, gdje je Douglas imao brojne rođake i gdje su djeci željeli omogućiti mirnije odrastanje, daleko od intenzivne pozornosti koja prati život holivudskih zvijezda. Koliko je njihovo djetinjstvo bilo drukčije od onoga što bi se moglo očekivati od djece dvoje slavnih glumaca, pokazuje i Carysina izjava za Town & Country.

- Mislila sam da moj tata peče palačinke. Nisam znala da je glumac. Ozbiljno - ispričala je Carys. Obitelj se 2009. godine vratila u SAD, no nije im sve išlo lako.

Bolest, obiteljske teškoće i razdvajanje

Douglas se 2010. suočio s teškom dijagnozom i liječenjem raka. Kemoterapija i zračenje ostavili su ga iscrpljenim, a Catherine mu je tijekom liječenja bila velika podrška.

- Najteže je gledati njegov umor, jer Michael nikada nije umoran - rekla je tada za People. Istodobno se obitelj suočavala s problemima Douglasova sina Camerona, koji je završio u zatvoru zbog kaznenih djela povezanih s drogom. Cameron je poslije govorio o potpori koju je dobivao od obitelji, uključujući maćehu Catherine.

Foto: Stefanie Rex/DPA/PIXSELL

Nakon što je Douglas početkom 2011. objavio da je pobijedio rak, nekoliko mjeseci poslije Zeta-Jones potražila je stručnu pomoć zbog bipolarnog poremećaja tipa II. Ponovno je otišla na liječenje 2013. godine, a Douglas je tada javno izrazio ponos zbog načina na koji se brinula o svojem zdravlju. Iste godine njihov je brak ušao u jedno od najtežih razdoblja. Par se privremeno razdvojio, ali su se do kraja godine pomirili.

- Lud sam za njom. Mislim da svaki par prolazi kroz teška razdoblja - rekao je Douglas Ellen DeGeneres 2015. godine.

Zeta-Jones tijekom godina nije skrivala da dug brak ne znači život bez problema. Upravo suprotno, govorila je da odnos zahtijeva trud i spremnost da se poteškoće zajednički rješavaju.

- Dug je to put i mislim da ljudi danas prebrzo odustaju od braka. Morate dati sve od sebe i ne odustati čim se pojavi prvi problem, jer to neće biti posljednji problem - komentirala je za Good Housekeeping 2016. godine.

Slavna glumica prije nekoliko dana je komentirala kako smatra da im je upravo činjenica da oboje imaju vlastite karijere i povremeno provode vrijeme odvojeno pomogla da ostanu zajedno.