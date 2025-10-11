Znate li koga je Victoria ljubila prije Davida Beckhama? Bila je u vezi 6 godina, čak se i zaručila

Victoria i David Beckham jedan su od najpoznatijih parova na svijetu, a malo se priča o njihovim ljubavima prije. Prije nego što je pronašla ljubav svog života, Posh Spice je čak bila i zaručena.

Mark Wood je električar s kojim je Victoria vezu započela 1988. godine prije nego što se proslavila s grupom Spice Girls. Par je zajedno živio u luksuznoj kući njezinih roditelja u Hertfordshireu, a Mark je kleknuo 1994. godine. Prosidba je "pala" netom nakon što je Victoria bila na audiciji i pridružila se popularnim Spajsicama.

Foto: Profimedia

Iako još nisu stali pred oltar, Victoria si je djevojačkom prezimenu Adams dodala njegovo prezime Wood, a pod tim imenom je djelovala u ranoj fazi grupe s kojom je kasnije postala planetarno popularna.

Marka je upoznala kada je imala 14 godina, a on je radio kao električar u kući njezinih roditelja. Šest godina su bili zajedno prije nego što su prekinuli, a kasnije ga je u intervjuima spomenula nekoliko puta.

- Mark nije bio dobar za mene. Veza nam nije išla i morala sam je prekinuti. Nisam mu čak vratila ni zaručnički prsten, još ga imam. Nije li to loše? Zaključila sam da je taj prsten uklet, znam da zvučim nerealno - rekla je u intervjuu za Channel 4 jednom prilikom.

Navodno je Marku slomila srce, no kada se proslavila imao je samo riječi hvale za nju.

- Veza nam je bila posebna, no taj dio života je za mene završio. Tužno je to jer smo tako dugo bili zajedno. Dobila je što je oduvijek htjela i zaista sam ponosan na nju - rekao je Wood u intervjuu za People 1997. godine.

Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM

Godinama kasnije prepucavali su se preko medija kratko, no oluja se brzo stišala.

Osim s Markom, prije Davida je hodala s kanadskim glumcem Coreyjem Haimom. Par je vezu brzo zarvšio te o njoj nisu previše pričali u medijima. Haim je 2010. preminuo u 39. godini života od posljedica upale pluća.

Victoria i David Beckham vezu su započeli 1997., pred oltar su stali 1999. godine, a danas su jedan od najmoćnijih parova na svijetu.