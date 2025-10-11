Obavijesti

Show

Komentari 1
PRIJE SLAVE

Znate li koga je Victoria ljubila prije Davida Beckhama? Bila je u vezi 6 godina, čak se i zaručila

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Znate li koga je Victoria ljubila prije Davida Beckhama? Bila je u vezi 6 godina, čak se i zaručila
12
Foto: Profimedia

Victoria Beckham je prije Davida ljubila dva muškarca. S jednim je bila u vezi čak šest godina, a umalo su otišli i pred oltar.

Victoria i David Beckham jedan su od najpoznatijih parova na svijetu, a malo se priča o njihovim ljubavima prije. Prije nego što je pronašla ljubav svog života, Posh Spice je čak bila i zaručena.

Mark Wood je električar s kojim je Victoria vezu započela 1988. godine prije nego što se proslavila s grupom Spice Girls. Par je zajedno živio u luksuznoj kući njezinih roditelja u Hertfordshireu, a Mark je kleknuo 1994. godine. Prosidba je "pala" netom nakon što je Victoria bila na audiciji i pridružila se popularnim Spajsicama. 

12/1
Foto: Profimedia

Iako još nisu stali pred oltar, Victoria si je djevojačkom prezimenu Adams dodala njegovo prezime Wood, a pod tim imenom je djelovala u ranoj fazi grupe s kojom je kasnije postala planetarno popularna. 

Marka je upoznala kada je imala 14 godina, a on je radio kao električar u kući njezinih roditelja. Šest godina su bili zajedno prije nego što su prekinuli, a kasnije ga je u intervjuima spomenula nekoliko puta.

- Mark nije bio dobar za mene. Veza nam nije išla i morala sam je prekinuti. Nisam mu čak vratila ni zaručnički prsten, još ga imam. Nije li to loše? Zaključila sam da je taj prsten uklet, znam da zvučim nerealno - rekla je u intervjuu za Channel 4 jednom prilikom.

Navodno je Marku slomila srce, no kada se proslavila imao je samo riječi hvale za nju. 

- Veza nam je bila posebna, no taj dio života je za mene završio. Tužno je to jer smo tako dugo bili zajedno. Dobila je što je oduvijek htjela i zaista sam ponosan na nju - rekao je Wood u intervjuu za People 1997. godine. 

Poznati koji su nas napustili u 2010.
Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM

Godinama kasnije prepucavali su se preko medija kratko, no oluja se brzo stišala. 

Osim s Markom, prije Davida je hodala s kanadskim glumcem Coreyjem Haimom. Par je vezu brzo zarvšio te o njoj nisu previše pričali u medijima. Haim je 2010. preminuo u 39. godini života od posljedica upale pluća.

OTVORENO O POREMEĆAJU PREHRANE Victoria Beckham: 'Vagali su me na TV-u nakon što sam rodila. Nisam jela čokoladu od 90-ih...'
Victoria Beckham: 'Vagali su me na TV-u nakon što sam rodila. Nisam jela čokoladu od 90-ih...'

Victoria i David Beckham vezu su započeli 1997., pred oltar su stali 1999. godine, a danas su jedan od najmoćnijih parova na svijetu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ekskluzivne fotke s vjenčanja Ivana Zaka! 'Bilo je veselo'
UPLOVIO U BRAČNU LUKU

Ekskluzivne fotke s vjenčanja Ivana Zaka! 'Bilo je veselo'

Supruga Ivana Zaka, Slovenka s kojom je već nekoliko godina u ljubavnoj vezi, odjenula je tradicionalno bijelu vjenčanicu otvorenih leđa, a pjevač klasično crno odijelo s leptir mašnom oko vrata
Hladno vam je? Ne brinite, Lille je u gaćicama i grudnjaku ozbiljno podignula temperaturu
KOD NJE JE UVIJEK +30

Hladno vam je? Ne brinite, Lille je u gaćicama i grudnjaku ozbiljno podignula temperaturu

Lidija Bačić još je jednom zagrijala društvene mreže fotkom u donjem rublju, a komplimenti stižu sa svih strana svijeta
VIDEO Otvoren je Oktobeerfest u Zagrebu: 'Uz odlično pivo i društvo je najbolja zabava'
GASTRONOMSKA MANIFESTACIJA

VIDEO Otvoren je Oktobeerfest u Zagrebu: 'Uz odlično pivo i društvo je najbolja zabava'

Cilj manifestacije je povezati kulturu piva, gastronomiju i dobru zabavu, ali i stvoriti novu jesensku tradiciju u Zagrebu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025