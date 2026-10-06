Znate li koji je prvi Madonnin singl? Zbog pjesme su svi mislili da je crnkinja, evo i zašto...

Prije nego što je postala jedna od najvećih pop-zvijezda svih vremena, rušila rekorde, izazivala kontroverze i desetljećima diktirala trendove u glazbi i pop-kulturi, Madonna je bila mlada glazbenica koja je obilazila njujorške klubove s demo snimkom u rukama. Upravo je jedna od pjesama s te snimke promijenila sve. "Everybody", objavljena 6. listopada 1982., postala je njezin prvi službeni singl i označila početak diskografske karijere koja će je ubrzo pretvoriti u globalnu zvijezdu.

Početkom osamdesetih Madonna je još uvijek tražila svoje mjesto na njujorškoj glazbenoj sceni. Nastupala je s bendom Breakfast Club, najprije kao bubnjarica, a zatim i gitaristica, da bi se nakon odlaska iz grupe ponovno povezala sa Stephenom Brayem, bivšim dečkom i glazbenikom s kojim je osnovala bend Emmy. Iako se u početku kretala u rock krugovima, sve ju je više privlačila plesna glazba koja je tada dominirala njujorškim klubovima.

Nakon neuspjelih pregovora s Gotham Recordsom, čiji su je predstavnici pokušavali usmjeriti prema rock zvuku, Madonna je odlučila slijediti vlastitu ideju. S Brayem je snimila demo s nekoliko plesnih pjesama, među kojima su bile "Everybody", "Burning Up" i "Ain't No Big Deal". Budući da nije imala diskografski ugovor ni veliku ekipu koja bi je predstavljala, svoju je glazbu počela promovirati sama. Demo je nosila po klubovima i pokušavala uvjeriti DJ-e da ga puste pred publikom.

Presudan trenutak dogodio se u Danceteriji, jednom od najvažnijih njujorških klubova tog vremena. Ondje je upoznala DJ-a Marka Kaminsa, kojem se posebno svidjela pjesma "Everybody". Kada ju je pustio na plesnom podiju, reakcija publike bila je dovoljno snažna da ga uvjeri kako Madonna ima nešto posebno. Kamins joj je odlučio pomoći da dođe do diskografske kuće, a njihova je suradnja naposljetku dovela do Sire Recordsa.

Nakon što je Island Records odbio pjesmu, Kamins ju je odnio Seymouru Steinu, predsjedniku Sire Recordsa. Madonna je potom upoznala A&R direktora Michaela Rosenblatta i ubrzo potpisala ugovor s izdavačkom kućom. Dogovor je uključivao objavljivanje 12-inčnog singla i budžet od 15.000 dolara za snimanje. Stein je ugovor formalizirao dok se oporavljao u bolnici nakon operacije srca.

Zanimljivo je da "Everybody" isprva uopće nije trebala biti njezin prvi singl. Diskografska kuća planirala je debitirati pjesmom "Ain't No Big Deal", ali nakon nezadovoljstva njezinom studijskom verzijom odluka je promijenjena. Izbor je pao na "Everybody", a produkcija je povjerena upravo Kaminsu.

Pjesma je snimljena početkom travnja 1982. u Blank Tape Studiosu u njujorškoj četvrti Chelsea. Za snimanje su bila potrebna samo tri dana, a uz Madonnu su na pjesmi radili Fred Zarr i Dean Gant na klavijaturama, Ed Walsh na sintesajzerima te prateće vokalistice Gwen Guthrie, Brenda White i Chrissy Faith. Rezultat je bio post-disco singl prožet electrom i R&B-jem, izgrađen oko izražene bas-dionice, sintesajzera i Madonnina tada još gotovo potpuno nepoznatog glasa.

Već je "Everybody" sadržavala nekoliko elemenata koji su poslije postali važan dio Madonnina glazbenog identiteta. Pjesma je bila izravni poziv publici na ples, oslobađanje i izražavanje, dok se Madonna slušateljima obraćala gotovo razgovorno. Ideje individualnosti, slobode i plesnog podija kao mjesta na kojem svatko može biti ono što želi provlačit će se kroz njezin rad i desetljećima poslije.

Foto: Instagram

"Everybody" je službeno objavljena 6. listopada 1982., gotovo godinu dana prije njezina debitantskog albuma "Madonna". No publika u tom trenutku nije ni znala kako izgleda žena koja pjeva pjesmu. Na omotu singla nije bila Madonnina fotografija, nego ilustracija Loua Beacha sastavljena od izrezaka iz časopisa s prizorima ljudi na ulici. Takva odluka nije bila slučajna. U Sire Recordsu vjerovali su da bi R&B prizvuk pjesme mogao dobro proći među crnačkom publikom na radijskim postajama i u klubovima pa nisu željeli da njezin izgled unaprijed utječe na percepciju glazbe.

Strategija je bila toliko učinkovita da su neki slušatelji pretpostavili kako je Madonna crnkinja, a Billboard ju je u jednom ranom osvrtu čak pogrešno predstavio kao dio mladog njujorškog dua. Bila je to zanimljiva početna anonimnost za izvođačicu koja će samo nekoliko godina poslije postati jedno od najprepoznatljivijih lica osamdesetih.

Iako "Everybody" nije postala veliki mainstream hit kakve će Madonna uskoro nizati, na klupskoj sceni pokazala je da njezin potencijal nije prošao nezapaženo. U studenom 1982. debitirala je na 40. mjestu Billboardove ljestvice Dance Club Songs, a početkom sljedeće godine stigla je do trećeg mjesta. Pojavila se i na ljestvici Bubbling Under Hot 100, dok je njujorški WKTU postao prva američka radijska postaja koja je emitirala pjesmu. Do rujna 1983. singl je prodan u više od 150 tisuća primjeraka.

Za širenje Madonnina imena izvan njujorških klubova važan je bio i jednostavan videospot koji je režirao Ed Steinberg. Snimljen je u legendarnom Paradise Garageu, a Madonna se u njemu pojavljuje na pozornici uz plesače. U usporedbi s raskošnim, provokativnim i često kontroverznim spotovima po kojima će poslije postati poznata, video za "Everybody" djelovao je vrlo skromno, no bio je jedan od prvih koraka u izgradnji njezina vizualnog identiteta.

Uslijedili su promotivni nastupi tijekom kraja 1982. i početka 1983., a nekoliko mjeseci nakon "Everybody" stigao je novi singl "Burning Up". U srpnju 1983. objavljen je i debitantski album "Madonna", s kojeg su pjesme "Holiday", "Lucky Star" i "Borderline" napokon otvorile vrata masovnoj publici. Samo nekoliko godina kasnije Madonna više nije bila anonimna djevojka koja DJ-ima po klubovima nosi vlastite demo snimke, nego jedna od najvećih zvijezda planeta.

Madonna se tijekom karijere više puta vraćala pjesmi "Everybody" i izvodila ju je na nekoliko turneja, uključujući i "The Celebration Tour" 2023. i 2024. godine, kojom je obilježavala četiri desetljeća svoje karijere. Povodom 40. godišnjice pjesme 2022. objavljeno je i posebno limitirano 12-inčno reizdanje s originalnom i dub verzijom.