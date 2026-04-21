Znate li koliko je bogata Sydney Sweeney? Sad su otkrili cifru...

Nedavno je izašla treća sezona HBO-ove serije 'Euforija', a prve epizode izazvale su burne komentare gledatelja na društvenim mrežama, i to upravo zbog Sydney Sweeney (28). Cijela radnja treće sezone odvija se pet godina nakon radnje druge, a lik ove ljepotice koja je zaludila svijet, Cassie, počinje kreirati sadržaj koji objavljuje na platformi za odrasle.

I tako su njezine scene potpuno šokirale neke gledatelje - pozira kao psić, beba, zatim joj niz potpuno gole grudi curi sladoled, a sve to Cassie radi kako bi platila svoje vjenčanje. No to je samo posljednja stvar koju je Sydney napravila.

Prije par mjeseci je ona lansirala i vlastiti brend donjeg rublja, a sama ga i reklamira, što iz dana u dan oduševljava hrpu njezinih obožavatelja. Bila je u kontroverznoj reklami za traperice, a nedavno je izašao i film 'The Housemaid' u kojem glumi.

Zbog svega toga, kao i zbog izazovnih kombinacija u kojima se pojavljuje na crvenom tepihu, Sydney Sweeney je postala jedno od najpopularnijih lica današnjice, a mnogi tvrde i kako je upravo ona 'seks simbol 21. stoljeća'.

Pa, koliko joj je onda ta slava donijela love?

Kako navodi Celebrity Net Worth, njezino se bogatstvo procjenjuje na čak 40 milijuna dolara. Radi se o kombinaciji zarade od raznih izvora, primjerice, od filma 'The Housemaid' zaradila je oko 7,5 milijuna dolara, tisuće dolara od 'Madame Web', a prihodi su stizali i od reklama koje je radila. Također, kako navodi UNILAD, Sydney ima i vlastitu produkcijsku kuću od koje također zarađuje.