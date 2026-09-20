Znate li što je Jason Statham radio prije glumačke karijere?

Jason Statham danas je jedno od najprepoznatljivijih lica akcijskih filmova. Njegove uloge u popularnim franšizama donijele su milijarde dolara na svjetskim kinoblagajnama. Svojim grubim izgledom, impresivnim borilačkim vještinama i sposobnošću da sam izvodi opasne kaskaderske scene, etablirao se kao neosporna hollywoodska zvijezda. Međutim, njegov put do crvenog tepiha bio je prilično neobičan. Prije nego što je uopće stao pred filmske kamere u svojim ranim tridesetim godinama, ovaj Britanac živio je potpuno drugačijim životom, balansirajući između vrhunskog sporta, modnih pista i prodaje lažne robe na londonskim ulicama.

Od prodavača na ulici do majstora prodaje

Rođen u engleskoj grofoviji Derbyshire, Statham je odrastao u radničkoj obitelji. Majka mu je bila plesačica, dok je otac radio niz različitih poslova, uključujući rudarstvo i soboslikarstvo, ali najviše se bavio uličnom prodajom. Slijedeći očeve stope, mladi Jason brzo je naučio zanat. Prodavao je sve, od jeftinog nakita i lažnih parfema do satova sumnjivog podrijetla, pokušavajući zaraditi za život na prometnim ulicama Londona. Upravo mu je taj naporan posao omogućio da razvije iznimne vještine komunikacije i moć uvjeravanja. Koristio je razne trikove i specifičan način govora koji je privlačio pozornost prolaznika.

USA - "Mechanic: Resurrection" Premiere - Los Angeles | Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram

​- Motivira me sama činjenica da se ne želim vratiti na ulične uglove i ponovno početi prodavati satove. Volim svoj posao. Volim to što radim - rekao je Statham prisjećajući se početaka.

Skokovi u vodu i britanska reprezentacija

Malo ljudi zna da je slavni glumac nekada bio vrhunski sportaš. Otkrio je strast prema skokovima u vodu kao dječak tijekom ljetovanja u Miamiju. Čim se vratio u Englesku, pridružio se lokalnom plivačkom klubu i počeo intenzivno trenirati. Njegov talent brzo je isplivao na površinu te je primljen u britansku nacionalnu školu za skokove u vodu. Čak dvanaest godina bio je ponosni član britanske reprezentacije, a predstavljao je Englesku i na Igrama Commonwealtha 1990. godine. Iako je bio iznimno posvećen sportu, nikada nije uspio ostvariti svoj najveći san i plasirati se na Olimpijske igre. Pokušao se kvalificirati za igre u Seoulu i Barceloni, no konkurencija je ipak bila prejaka. Rigorozni sportski treninzi usadili su mu nevjerojatnu disciplinu koja mu je kasnije pomogla pri izvođenju opasnih filmskih vratolomija.

​- Malo me boli činjenica da nikada nisam stigao do Olimpijskih igara. Počeo sam prekasno, a to vjerojatno nije bio sport za mene - priznao je glumac.

Kako sport nije donosio dovoljno novca za stabilan život, Statham je tijekom devedesetih počeo prihvaćati razne zabavne angažmane. Pojavio se u nekoliko glazbenih spotova popularnih pop i elektronskih sastava. Možete ga vidjeti kako pleše obojan u srebrnu boju u spotu grupe Erasure ili kako izvodi čudne pokrete u videu benda The Shamen. Ti rani izleti pred kamere pokazali su njegovu fizičku spremnost, ali pravu priliku dobio je sasvim slučajno dok je trenirao u londonskom sportskom centru. Primijetio ga je agent specijaliziran za sportske modele i ubrzo je potpisao ugovore s nekim od najpoznatijih svjetskih brendova. Pozirao je za modne kuće poput Tommyja Hilfigera i Levi'sa.

Glasnogovornik jedne poznate tvrtke tada je izjavio: "Odabrali smo Jasona jer smo željeli da naš model izgleda kao normalan tip. Njegov izgled je savršen za ovo vrijeme, vrlo je muževan i ne izgleda previše manekenski."

Susret koji je promijenio sve

Usprkos uspjesima u modelingu, on je i dalje povremeno prodavao robu na ulici. No, njegov rad u modnoj industriji povezao ga je s investitorom koji je financirao nadolazeći film tada nepoznatog britanskog redatelja Guya Ritchieja. Redatelj je pripremao svoj debitantski kriminalistički film i očajnički mu je trebao netko tko može autentično odglumiti uličnog prevaranta i prodavača na crnom tržištu.

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Saznavši za njegovu prošlost i prave ulične vještine, Ritchie ga je pozvao na audiciju. Nije tražio od njega da čita klasičan scenarij, već mu je dao zadatak da mu pokuša prodati komad lažnog nakita. Oslanjajući se na svoje iskustvo s ulica, odradio je zadatak besprijekorno. Prodao je Ritchieju lažni predmet i odbio mu vratiti novac kada je to zatražio. Redatelj mu je odmah ponudio legendarnu ulogu Bacona u filmu Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške, što mu je donijelo prvi honorar od pet tisuća funti i zauvijek promijenilo njegov život te ga pretvorilo u globalnu zvijezdu.

Kroz godine su Statham i Ritchie surađivali na još nekoliko filmova, a među njima je i 'Operacija Fortune: Prijevara stoljeća' koji se prikazje večeras na Prvom programu HRT-a od 21.10. Uz Stathama glume i Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone, Hugh Grant...

*uz korištenje AI-ja

