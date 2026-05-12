UOČI EUROSONGA

Znate li što povezuje Lelekice i Franku Batelić osim Eurosonga? Ona im je dala i važan savjet...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: HRT, privatni album

Večeras će Hrvatsku na Eurosongu predstaviti grupa Lelek, stoga im je Franka Batelić, koja i sama ima iskustva s ovim natjecanjem, uputila poruku podrške

Naša pjevačica Franka Batelić ima iskustva s velikom Eurosong pozornicom, a Hrvatsku je predstavljala 2018. godine u Lisabonu s pjesmom "Crazy", no nije se plasirala u finale natjecanja.

Sada je uputila poruku Lelekicama, ovogodišnjim hrvatskim predstavnicama na 70. jubilarnom izdanju Eurosonga. 

Veliki vodič za Eurosong 2026.: Evo kada nastupa grupa Lelek, provjerite i kako možete glasati
"Neka večeras samo budu prisutne u trenutku i vjeruju sebi. Ovo su trenuci koji ostaju za cijeli život, zato neka uživaju u svakom pogledu iz publike, svakoj emociji na pozornici - a bit će ih. Imaju jedna drugu i tu energiju koju dijele neka pretvore u snagu. Želim im mir u glavi i nastup u kojem će stvarno uživati. Sretno curama, vjerujem da Hrvatska ide u finale!", poručila je Franka curama iz Leleka preko 24sata.

Podsjetimo, grupa Lelek nastupa večeras u prvoj polufinalnoj večeri. Njihova pjesma 'Andromeda' treća je po redu, a prijenos će biti od 21 sat na HRT 1 i na platformi HRTi, kao i na YouTube kanalu Eurosonga.

Osim što su i Franka i Lelekice pobijedile na Dori te predstavljaju Hrvatsku na Eurosongu, curama je zajednička i suradnja s modnim dizajnerom Nicolasom Diamaneom.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Naime, Nicolas Diamane potpisuje vizualni identitet koji je obilježio nastup grupe Lelek na Dori, ali i sada za Eurosong. Njegov dizajn građen na emociji, glazbi i snažnom osobnom simbolizmu, pokazao se kao ključan spoj mode, scenskog dojma i glazbene priče koja je osvojila publiku i žiri.

- Suradnja s Lelek započela na Dori 2025., našem prvom zajedničkom projektu. Od samog početka osjetila se dobra energija i kreativno razumijevanje koje je s vremenom preraslo u stalnu i prirodnu suradnju. Do sada smo surađivali na raznim projektima: od TV nastupa i snimanja video spotova, do velikih glazbenih događanja. Grupi Lelek vizualni identitet igra veliku ulogu, a kroz odjeću žele prenijeti emociju i dodatno pojačati poruku pjesme. Stoga mi je posebno drago što ove godine s njima idem na Eurosong. Kroz zajednički rad razvili smo odnos koji je prerastao profesionalne okvire. Danas funkcioniramo kao jedna obitelj, a ta povezanost i međusobno povjerenje jasno se osjete i na sceni - rekao je dizajner ranije za 24sata.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

No Diamane već ima iskustva s poznatima, pa je tako često radio i s Frankom, koja rado nosi njegove jedinstvene komade.

