Znate li za ove scene? Ovako su u stranim serijama i filmovima prikazali Hrvatsku, pogledajte

U biografskom filmu "Hitchcock" iz 2012., s Anthonyjem Hopkinsom i Helen Mirren, Dubrovnik se pojavljuje na neočekivanom mjestu, u razgovoru o scenariju. Alma Reville čita priču koju je napisao Whitfield Cook, a Hitchcock je zajedljivo ispituje kako se ono zvala: "Taxi to..." Alma dovršava naslov jednom riječju — Dubrovnik. Hitchcock potom bez milosti rastavlja scenarij, od zapleta i humora do negativca i ljubavne priče. Grad se nikada ne pretvara u stvarnu lokaciju filma, ali njegovo ime nakratko završava usred bračne i kreativne napetosti između Hitchcocka i Alme. | Foto: YouTube/screenshoot