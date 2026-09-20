Znate li za ove scene? Ovako su u stranim serijama i filmovima prikazali Hrvatsku, pogledajte

Hrvatska se u stranim filmovima i serijama pojavljuje mnogo češće nego što biste očekivali, i ne samo kao atraktivna kulisa za neke izmišljene svjetove. Od Zagreba i jadranske obale do hrvatskih sportaša, zastave, automobila pa čak i neobičnih stereotipa, pronašli smo trenutke u kojima se Hrvatska doista spominje ili postaje dijelom same priče.
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Hrvatska je u "Simpsonima" dobila jednu od bizarnijih automobilskih reklama koje nikada nije tražila. U epizodi "The Great Louse Detective" Homer nakon prometne nezgode doznaje da je njegov automobil proizveden u Hrvatskoj, i to, prema šali automehaničara, od starih sovjetskih tenkova. Nekoliko sekundi dijaloga dovoljno je da Hrvatska postane dio tipično simpsonovske karikature postsocijalističke Europe, malo industrije, malo Hladnog rata i puno apsurda.
| Foto: YouTube/screenshot
Hrvatska je u "Simpsonima" dobila jednu od bizarnijih automobilskih reklama koje nikada nije tražila. U epizodi "The Great Louse Detective" Homer nakon prometne nezgode doznaje da je njegov automobil proizveden u Hrvatskoj, i to, prema šali automehaničara, od starih sovjetskih tenkova. Nekoliko sekundi dijaloga dovoljno je da Hrvatska postane dio tipično simpsonovske karikature postsocijalističke Europe, malo industrije, malo Hladnog rata i puno apsurda. |
Foto: YouTube/screenshot
Hrvatska je u "Simpsonima" dobila jednu od bizarnijih automobilskih reklama koje nikada nije tražila. U epizodi "The Great Louse Detective" Homer nakon prometne nezgode doznaje da je njegov automobil proizveden u Hrvatskoj, i to, prema šali automehaničara, od starih sovjetskih tenkova. Nekoliko sekundi dijaloga dovoljno je da Hrvatska postane dio tipično simpsonovske karikature postsocijalističke Europe, malo industrije, malo Hladnog rata i puno apsurda.
| Foto: YouTube/screenshot
Kada Leonard tuguje zbog Penny, Howard Wolowitz u "Teoriji velikog praska" ima rješenje dostojno upravo Howarda, internetsku stranicu na kojoj, tvrdi, stotine Hrvatica čekaju da ih netko kontaktira. U epizodi "The Griffin Equivalency", četvrtoj epizodi druge sezone, Hrvatska tako završava u prilično neugodnoj šali o ženama iz istočne Europe koje traže Amerikanca zbog zelene karte.
| Foto: YouTube/screenshot
Prije Wisteria Lanea, djece i savršeno pokošenih travnjaka, Lynette Scavo očito je živjela nešto pustolovnije. U premijeri sedme sezone "Remember Paul?" njezina stara prijateljica Renee podsjeća je na djevojku kakva je nekoć bila, onu koja je putovala s ruksakom kroz Hrvatsku, penjala se na pozornicu na koncertu Brucea Springsteena i živjela daleko neobuzdanije nego što njezin sadašnji život sugerira.
| Foto: YouTube/screenshot
Jerry i George u "Seinfeldu" sjede na tribinama US Opena kada Jerry primijeti atraktivnu ženu. George, naravno, potpuno pogrešno shvati na koga misli i pretpostavi da govori o hrvatskoj tenisačici na terenu. Trenutak dolazi u epizodi pete sezone "The Lip Reader", a kratka zabuna dovoljna je da se Hrvatska useli u Seinfeldov beskrajni katalog svakodnevnih nesporazuma. Zanimljivo, stvarni meč prikazan u sceni nije bio hrvatski, iako je na turniru nastupala hrvatska tenisačica Nadin Ercegović.
| Foto: YouTube/screenshot
Lorelai Gilmore u seriji "Gilmorice" može povezati gotovo bilo koje dvije stvari u jednoj rečenici, pa su tako zajedno završile Heather Mills, umjetne noge i Hrvatska. U epizodi treće sezone "Let the Games Begin" Lorelai se našali tražeći "neke od dodatnih nogu koje Heather Mills šalje u Hrvatsku". Referenca se oslanjala na stvarni humanitarni rad Mills povezan s nabavom proteza.
| Foto: YouTube/screenshot
U Marvelovu svijetu serije "Agents of S.H.I.E.L.D." Zagreb postaje odredište tajanstvene željezničke pošiljke. U epizodi prve sezone "T.R.A.C.K.S." Coulsonov tim doznaje da se paket namijenjen Ianu Quinnu prevozi vlakom iz Verone prema Zagrebu. Agenti se ukrcavaju pod krinkom, a Skye čak koristi razgovor o restoranu u središtu Zagreba kako bi odvukla pozornost konduktera.
| Foto: YouTube/screenshot
U neobičnoj epizodi "Boris" antologijske serije "Room 104" Hrvatska dobiva fiktivnu sportsku zvijezdu. Boris Karlovy predstavljen je kao profesionalni tenisač iz Hrvatske, nekadašnji juniorski pobjednik Roland Garrosa i igrač čiju je karijeru obilježila velika propuštena prilika u Monte Carlu. Epizoda čak započinje zborskim pjevanjem označenim kao hrvatsko. Hrvatska ovdje nije prolazna riječ u dijalogu, nego dio identiteta glavnog lika i njegove sportske prošlosti.
| Foto: YouTube/screenshot
U ekranizaciji romana Sally Rooney "Conversations with Friends" Hrvatska više nije usputna referenca nego pozornica na kojoj odnosi postaju znatno kompliciraniji. U četvrtoj epizodi Frances i Bobbi stižu u Hrvatsku, gdje ljetuju s Melissom, Nickom i njihovim prijateljima. More, vila, izleti i skrivene uvale stvaraju gotovo razgledničku kulisu, ali ispod nje raste napetost između Frances i Nicka.
| Foto: YouTube/screenshoot
Kada obitelj Roy putuje Hrvatskom, naravno da ne dolazi trajektom s ruksacima. Završne epizode druge sezone serije "Succession", "DC" i "This Is Not for Tears", vode likove na luksuznu jahtu i hrvatsku obalu, gdje se iza idiličnog pejzaža priprema brutalni obračun oko odgovornosti za skandal Waystar RoyCoa. Hrvatska u seriji "glumi" samu sebe, a među korištenim lokacijama bili su Mljet, Korčula, Cavtat, Zagreb i druga mjesta.
| Foto: YouTube/screenshoot
Hrvatska se u četvrtoj "Nemogućoj misiji" pojavljuje kao mjesto traumatične misije iz prošlosti Williama Brandta. Pred kraj filma Brandt priznaje Ethanu Huntu da je bio na tajnom zadatku u Hrvatskoj i da je trebao štititi Hunta i njegovu suprugu Juliju. Vjerujući da je Julia ondje poginula, godinama nosi osjećaj odgovornosti, sve dok Hunt ne otkrije da je njezina smrt bila inscenirana radi njezine sigurnosti.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Ovdje Hrvatska konačno nije fusnota nego gotovo zaseban lik. U Netflixovu trileru "The Weekend Away" Beth dolazi s najboljom prijateljicom Kate na vikend u Hrvatsku, konkretno u Split. Nakon noćnog izlaska Kate nestaje, a turistički grad s pogledima na more pretvara se u labirint policijskih ispitivanja, sumnji i tajni. Riva, Peristil, Dioklecijanovi podrumi i druge splitske lokacije ne predstavljaju izmišljeni mediteranski grad, priča se doista odvija u Hrvatskoj.
| Foto: Youtube/Screenshoot
U njemačkom Netflixovu filmu "Faraway" Hrvatska predstavlja upravo ono što naslov obećava, mjesto dovoljno daleko od starog života da se može početi ispočetka. Nakon majčine smrti Zeynep otkriva da je naslijedila kuću na malenom hrvatskom otoku i impulzivno kreće prema Jadranu. Ondje je čeka kuća, tvrdoglavi Josip i život potpuno drukčiji od onoga koji je ostavila iza sebe. Film Hrvatsku ne skriva iza izmišljene geografije, već Šolta i Brač postaju romantična kulisa priče o bijegu, identitetu i novoj ljubavi.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Hrvatska se u dugovječnoj medicinskoj seriji "Hitna služba" pojavljuje nekoliko puta kroz priču zahvaljujući dr. Luki Kovaču, liječniku hrvatskog podrijetla kojega glumi Goran Višnjić. Primjerice, u epizodi 12. sezone "Nobody's Baby" Luka govori Abby da ga otac nagovara da ga posjeti te razmišlja o tome da na nekoliko tjedana otputuje natrag u Hrvatsku. Ovdje Hrvatska nije egzotična destinacija niti usputna šala, ona je Lukin dom, mjesto njegove obitelji i prošlosti, zbog čega se kroz seriju pojavljuje kao važan dio identiteta jednog od glavnih likova.
| Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
U biografskom filmu "Hitchcock" iz 2012., s Anthonyjem Hopkinsom i Helen Mirren, Dubrovnik se pojavljuje na neočekivanom mjestu, u razgovoru o scenariju. Alma Reville čita priču koju je napisao Whitfield Cook, a Hitchcock je zajedljivo ispituje kako se ono zvala: "Taxi to..." Alma dovršava naslov jednom riječju — Dubrovnik. Hitchcock potom bez milosti rastavlja scenarij, od zapleta i humora do negativca i ljubavne priče. Grad se nikada ne pretvara u stvarnu lokaciju filma, ali njegovo ime nakratko završava usred bračne i kreativne napetosti između Hitchcocka i Alme.
| Foto: YouTube/screenshoot
Američka TV serija 'Monk' započela je s emitiranjem još 2002., a osam uspješnih sezona ove krimi serije na domaćim kanalima publika je imala priliku pratiti nešto kasnije u reprizama. U jednoj od brojnih epizoda, naslovljenoj 'Mr. Monk Falls in Love', spominje se i Hrvatska, no kako je zaključio dio publike, u negativnom i uvredljivom kontekstu. Koriste zastavu koja izgleda poput one hrvatske, ali su promijenjene boje, tvrde kako se u toj zemlji rat vodi već 600 godina, a ljudi pričaju mješavinom rusko-hrvatskog jezika.
| Foto: screenshoot/Instagram
Serija "Malcolm u sredini" nikada sasvim jasno ne kaže odakle dolazi Loisina zastrašujuća majka Ida. Govori se jednostavno o misterioznoj "staroj domovini". Ali u epizodi "Ida's Dance" scenografija postaje mnogo konkretnija: pojavljuju se hrvatska zastava, hrvatski grb i fotografija zagrebačke katedrale, dok kostimi također podsjećaju na hrvatsku folklornu tradiciju. Autori su namjerno miješali različite istočnoeuropske motive, pa Idino podrijetlo nije kanonski definirano kao hrvatsko.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Foto Screenshot
U kultnoj "Žici", jednoj od najboljih i najhvaljenijih serija svih vremena, lažne su putovnice grčki mafijaši nabavili upravo u Hrvatskoj, no potkrao se HBO-u i mali gaf pa putovnica glasi na ime i prezime Kirko Skaddeng, potpuno nesvojstveno ovom podneblju. Iako je putovnica bila za lik Spirosa Vondasa, istu su upotrijebili i u špici epizode, no ovaj put je uz nju ženska fotografija.
| Foto: HBO/Screenshoot