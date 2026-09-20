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IMA I NEOBIČNIH STVARI...

Znate li za ove scene? Ovako su u stranim serijama i filmovima prikazali Hrvatsku, pogledajte

Hrvatska se u stranim filmovima i serijama pojavljuje mnogo češće nego što biste očekivali, i ne samo kao atraktivna kulisa za neke izmišljene svjetove. Od Zagreba i jadranske obale do hrvatskih sportaša, zastave, automobila pa čak i neobičnih stereotipa, pronašli smo trenutke u kojima se Hrvatska doista spominje ili postaje dijelom same priče.
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Znate li za ove scene? Ovako su u stranim serijama i filmovima prikazali Hrvatsku, pogledajte
Hrvatska je u "Simpsonima" dobila jednu od bizarnijih automobilskih reklama koje nikada nije tražila. U epizodi "The Great Louse Detective" Homer nakon prometne nezgode doznaje da je njegov automobil proizveden u Hrvatskoj, i to, prema šali automehaničara, od starih sovjetskih tenkova. Nekoliko sekundi dijaloga dovoljno je da Hrvatska postane dio tipično simpsonovske karikature postsocijalističke Europe, malo industrije, malo Hladnog rata i puno apsurda. | Foto: YouTube/screenshot
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Hrvatska je u "Simpsonima" dobila jednu od bizarnijih automobilskih reklama koje nikada nije tražila. U epizodi "The Great Louse Detective" Homer nakon prometne nezgode doznaje da je njegov automobil proizveden u Hrvatskoj, i to, prema šali automehaničara, od starih sovjetskih tenkova. Nekoliko sekundi dijaloga dovoljno je da Hrvatska postane dio tipično simpsonovske karikature postsocijalističke Europe, malo industrije, malo Hladnog rata i puno apsurda. | Foto: YouTube/screenshot
Komentari 2

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