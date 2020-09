Znate li zašto je Janice mala iritantan glas u 'Prijateljima'?

Da sam na audiciju otišla bilo koji drugi dan možda bih je odradila drugačije, no tad sam došla još pod dojmom otkaza i osjećala sam se slobodnom, rekla je glumica...

<p>Legendarna serija 'Prijatelji' ne bi bila ista bez<strong> Chandlerove</strong> bivše djevojke <strong>Janice</strong>, koja je specifična zbog urnebesnog smijeha i iritantnog glasa.</p><p>Nju je utjelovila glumica <strong>Maggie Wheeler </strong>(59) koja u stvarnom životu ne priča tako, a sada je otkrila kako je uopće nastao takav glas iz serije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sve je krenulo, kaže, nakon što je dobila otkaz u seriji 'These Friends of Mine' voditeljice <strong>Ellen DeGeneres</strong> (62) zbog čega je bila slomljena.</p><p>Zato se na audiciji za 'Prijatelje' oslobodila i pokušala nešto novo kako bi bila originalna. To joj je itekako upalilo jer se Janicein glas svidio autorima serije pa je dobila ulogu.</p><p>- Da sam na audiciju otišla bilo koji drugi dan možda bih je odradila drugačije, no tad sam došla još pod dojmom otkaza i osjećala sam se slobodnom. Odlučila sam da to želim tako napraviti i ispalo je u moju korist - ispričala je za <a href="https://www.news.com.au/entertainment/tv/streaming/friends-star-maggie-wheeler-on-janices-voice-what-she-kept-from-set-and-cast-friendships/news-story/96031991c22c8134a1c5a02760a6dbf0">news.com.au</a>.</p><p>Prije toga je u emisiji 'The Morning Show' rekla da je smijeh kreirala jer je znala da je glumac <strong>Matthew Perry</strong> (51), koji je utjelovio Chandlera, humorističan i da će je nasmijavati na setu.</p><p>- Zato sam računala da je bolje da Janice ima specifičan smijeh jer će me ovaj nasmijavati svaki put kada budemo nešto zajedno radili - kazala je.</p><p>Inače, Maggie je sa seta pokupila neke stvari od Janice koje i danas čuva.</p><p>- Imam nekoliko predmeta iz Janiceine garderobe - priznala je.</p>