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POLAKO PLANIRAJU VELIKI DAN

Zoe Kravitz i Harry Styles žele intimno vjenčanje, ali i velike zabave s najdražim ljudima

Piše Magdalena Mucić,
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Zoe Kravitz i Harry Styles žele intimno vjenčanje, ali i velike zabave s najdražim ljudima
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Foto: Scott Garfitt/Press Association/PIXSELL/Ian West
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Prve glasine o njihovoj vezi pojavile su se u kolovozu 2025., kada su viđeni kako u Rimu hodaju zagrljeni. Zaručili su se osam mjeseci nakon toga

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Harry Styles (32) i Zoë Kravitz (37) žele da njihovo vjenčanje bude malo i intimno, no kada je riječ o proslavi, zamišljaju 'velike zabave' uz glazbu i puno plesa, rekao je za PEOPLE otkriva izvor blizak paru.

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Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

- Zoë i Harry žele živu glazbu – to im je jako važan dio vjenčanja. Osim toga, najvažnije im je da uz sebe imaju svoje voljene i da se zabavljaju s ljudima koji su im bliski - rekao je izvor i dodao kako je par posvećen svojim karijerama, a planiranju vjenčanja pristupaju opušteno.

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People je u travnju objavio da su se Styles i Kravitz zaručili, osam mjeseci nakon što su prvi put zajedno viđeni u javnosti. Prve glasine o njihovoj vezi pojavile su se u kolovozu 2025., kada su viđeni kako u Rimu hodaju zagrljeni. Dan kasnije, Deuxmoi je objavio da su tjedan ranije viđeni kako se ljube u londonskom restoranu Rita’s.

Foto: Instagram/thebridaljourney

Tada je izvor za PEOPLE rekao da 'djeluju vrlo ozbiljno' te da se Kravitz planira pridružiti Stylesu na njegovoj svjetskoj rezidencijalnoj turneji 'Together, Together', koja je počela u svibnju, kada joj to bude odgovaralo s obzirom na njezine poslovne obveze. Kravitz je 16. svibnja u Amsterdamu podržala Stylesa na prvom koncertu njegove turneje. U VIP dijelu Johan Cruijff Arene viđena je kako ga bodri i pleše.

- Voli njegovu glazbu i uživa gledati ga kako nastupa uživo. Jednostavno se sjajno zabavljaju zajedno - dodao je izvor govoreći o vremenu koje par provodi u Europi tijekom Stylesovih nastupa. 

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