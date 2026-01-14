Obavijesti

Show

Komentari 0
ISPISALA POVIJEST

Zoe Saldaña postala je najprofitabilnija filmska glumica: Evo koliko je zaradila

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Zoe Saldaña postala je najprofitabilnija filmska glumica: Evo koliko je zaradila
22
Foto: Danny Moloshok

Zahvaljujući filmu 'Avatar: Fire and Ash', dobitnica Oscara izbila je na prvo mjesto ljestvice ukupne kino-zarade, prestigavši sve dosadašnje rekorde i učvrstivši status jedne od najvažnijih figura filmske industrije

Admiral

Dobitnica Oscara Zoe Saldaña službeno je postala glumica s najvećom ukupnom zaradom na svjetskim kino-blagajnama u povijesti filma. Najnoviji nastavak Cameronove sage, „Avatar: Fire and Ash“, gurnuo ju je na sam vrh ljestvice, čime je nadmašila i svoje dugogodišnje kolege iz Marvelova filmskog svemira, piše Variety.

Saldaña je jedinstven fenomen moderne kinematografije. Glumila je u tri financijski najuspješnija filma svih vremena: „Avatar“ (2009.) i „Avatar: The Way of Water“ (2022.), koji se nalaze na prvom i trećem mjestu, te „Avengers: Endgame“ (2019.), smještenom između njih na drugoj poziciji. Uz to, prva je glumica koja se pojavila u čak četiri filma s globalnom zaradom većom od dvije milijarde dolara, među kojima je i „Avengers: Infinity War“ iz 2018. godine.

Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell

Osim u „Avataru“ i Marvelovim filmovima, gdje je tumačila Gamoru u trilogiji „Guardians of the Galaxy“, Saldaña je ostvarila zapaženu ulogu Nyote Uhure u filmskoj trilogiji „Star Trek“, koja je ukupno zaradila više od milijardu dolara diljem svijeta.

Do kraja 2024. ukupna zarada filmova u kojima je sudjelovala premašila je 14 milijardi dolara, što ju je tada svrstalo na treće mjesto iza Scarlett Johansson i Samuela L. Jacksona. No izlazak trećeg „Avatara“ promijenio je poredak — film je dosad zaradio 1,23 milijarde dolara, a ukupna Saldañina brojka narasla je na impresivnih 15,47 milijardi dolara.

NOVI DIO CAMERONOVE SAGE Avatar 3 već zgrnuo milijune, no kritika nije toliko oduševljena...
Avatar 3 već zgrnuo milijune, no kritika nije toliko oduševljena...

Povodom ovog povijesnog uspjeha, Saldaña se obratila javnosti putem društvenih mreža, izrazivši zahvalnost redateljima i suradnicima koji su obilježili njezinu karijeru. Posebno je istaknula J.J. Abramsa, braću Russo, Jamesa Gunna te, kako je naglasila, najvažnije — Jamesa Camerona. „Vaša vjera, vodstvo i vizija ne oblikuju samo ove filmove, nego i mene kao umjetnicu“, poručila je.

Završne riječi uputila je publici diljem svijeta, istaknuvši da bez njihove vjernosti i entuzijazma ovaj uspjeh ne bi bio moguć. „Ovo postignuće pripada svima nama“, rekla je, dodavši kako se nada da će sljedeći rekorder ponovno biti — žena.

Rekordna kino-zarada samo je dio iznimno uspješnog razdoblja u Saldañinoj karijeri. Tijekom 2025. godine osvojila je Oscara za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu „Emilia Pérez“, postavši pritom prva Amerikanka dominikanskog podrijetla s tom nagradom. Film redatelja Jacquesa Audiarda donio joj je i niz drugih priznanja, uključujući nagrade u Cannesu, SAG, BAFTA-u, Zlatni globus i Critics Choice.

97th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills
Foto: Danny Moloshok

U „Avatar: Fire and Ash“ Saldaña se vraća ulozi Na’vi ratnice Neytiri, jednog od ključnih likova franšize. Za transformaciju glumice u plavokožno, gotovo 2,5 metra visoko humanoidno biće koristi se napredna tehnologija performance capturea, koju je usavršio James Cameron. Saldaña ističe kako upravo ta tehnologija omogućuje snažniju emocionalnu povezanost i potpunu posvećenost glumačkoj izvedbi.

S obzirom na to da su već najavljeni filmovi „Avatar 4“ i „Avatar 5“, planirani za 2029. i 2031. godinu, čini se da će Zoe Saldaña još dugo ostati na vrhu — kako po umjetničkim uspjesima, tako i po rekordima na kino-blagajnama.

USPJEŠNA GLUMICA Težak život Zoe Saldane: Oca je izgubila sa samo devet godina, a u školi su joj se rugali izgledu
Težak život Zoe Saldane: Oca je izgubila sa samo devet godina, a u školi su joj se rugali izgledu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Veliko finale Ljubav je na selu! Zbog jednog para zaplakat će i Anita: 'Ne mogu doći sebi...'
ZAVRŠAVA 18. SEZONA

Veliko finale Ljubav je na selu! Zbog jednog para zaplakat će i Anita: 'Ne mogu doći sebi...'

Nakon što su Tomislav i Željko u prošloj epizodi vidjeli svoj sažetak s imanja, vrijeme je da se uspomena prisjete i Josip Đ., Robert, Josip E. te Dejan
Susjedi srpske cajke su očajni: Dahću i vrište dok vode ljubav!
'SVE NAS IZBJEGAVA'

Susjedi srpske cajke su očajni: Dahću i vrište dok vode ljubav!

Susjedi Mine Kostić nisu baš sretni zbog njezine nove veze. U njen stan u Beogradu uselio joj se novi partner, a susjedi se žale zbog česte buke koja dolazi iz njihovog stana
FOTO Scena kao iz filma! Maja i princ Šime na bijelom konju
TELEVISA PRESENTA

FOTO Scena kao iz filma! Maja i princ Šime na bijelom konju

U Majinoj i Šiminoj avanturi s Balija uživat ćemo, čini se, još neko vrijeme, a sada su fanove 'počastili' novim fotografijama. Uživali su u jahanju na plaži i neodoljivo podsjetili na scenu iz sapunice ili filma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026