Zoe Saldaña postala je najprofitabilnija filmska glumica: Evo koliko je zaradila

Dobitnica Oscara Zoe Saldaña službeno je postala glumica s najvećom ukupnom zaradom na svjetskim kino-blagajnama u povijesti filma. Najnoviji nastavak Cameronove sage, „Avatar: Fire and Ash“, gurnuo ju je na sam vrh ljestvice, čime je nadmašila i svoje dugogodišnje kolege iz Marvelova filmskog svemira, piše Variety.

Saldaña je jedinstven fenomen moderne kinematografije. Glumila je u tri financijski najuspješnija filma svih vremena: „Avatar“ (2009.) i „Avatar: The Way of Water“ (2022.), koji se nalaze na prvom i trećem mjestu, te „Avengers: Endgame“ (2019.), smještenom između njih na drugoj poziciji. Uz to, prva je glumica koja se pojavila u čak četiri filma s globalnom zaradom većom od dvije milijarde dolara, među kojima je i „Avengers: Infinity War“ iz 2018. godine.

Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell

Osim u „Avataru“ i Marvelovim filmovima, gdje je tumačila Gamoru u trilogiji „Guardians of the Galaxy“, Saldaña je ostvarila zapaženu ulogu Nyote Uhure u filmskoj trilogiji „Star Trek“, koja je ukupno zaradila više od milijardu dolara diljem svijeta.

Do kraja 2024. ukupna zarada filmova u kojima je sudjelovala premašila je 14 milijardi dolara, što ju je tada svrstalo na treće mjesto iza Scarlett Johansson i Samuela L. Jacksona. No izlazak trećeg „Avatara“ promijenio je poredak — film je dosad zaradio 1,23 milijarde dolara, a ukupna Saldañina brojka narasla je na impresivnih 15,47 milijardi dolara.

Povodom ovog povijesnog uspjeha, Saldaña se obratila javnosti putem društvenih mreža, izrazivši zahvalnost redateljima i suradnicima koji su obilježili njezinu karijeru. Posebno je istaknula J.J. Abramsa, braću Russo, Jamesa Gunna te, kako je naglasila, najvažnije — Jamesa Camerona. „Vaša vjera, vodstvo i vizija ne oblikuju samo ove filmove, nego i mene kao umjetnicu“, poručila je.

Završne riječi uputila je publici diljem svijeta, istaknuvši da bez njihove vjernosti i entuzijazma ovaj uspjeh ne bi bio moguć. „Ovo postignuće pripada svima nama“, rekla je, dodavši kako se nada da će sljedeći rekorder ponovno biti — žena.

Rekordna kino-zarada samo je dio iznimno uspješnog razdoblja u Saldañinoj karijeri. Tijekom 2025. godine osvojila je Oscara za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu „Emilia Pérez“, postavši pritom prva Amerikanka dominikanskog podrijetla s tom nagradom. Film redatelja Jacquesa Audiarda donio joj je i niz drugih priznanja, uključujući nagrade u Cannesu, SAG, BAFTA-u, Zlatni globus i Critics Choice.

Foto: Danny Moloshok

U „Avatar: Fire and Ash“ Saldaña se vraća ulozi Na’vi ratnice Neytiri, jednog od ključnih likova franšize. Za transformaciju glumice u plavokožno, gotovo 2,5 metra visoko humanoidno biće koristi se napredna tehnologija performance capturea, koju je usavršio James Cameron. Saldaña ističe kako upravo ta tehnologija omogućuje snažniju emocionalnu povezanost i potpunu posvećenost glumačkoj izvedbi.

S obzirom na to da su već najavljeni filmovi „Avatar 4“ i „Avatar 5“, planirani za 2029. i 2031. godinu, čini se da će Zoe Saldaña još dugo ostati na vrhu — kako po umjetničkim uspjesima, tako i po rekordima na kino-blagajnama.