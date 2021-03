Zoološki vrt u Zagrebu dobio je svoju pjesmu 'ZOO song', a uskoro će i spot. Autor je Zlatan Hrle iz Soma Dollara, a u pjesmi je 'pojačan' s Mineom i Anom Rucner.

- Presretan sam zbog toga, već godinama razmišljam da vrt ima himnu, da budemo prepoznatljivi. Urodilo je plodom, već sam surađivao s Hrletom, a Minea i Ana su puce koje su odrasle uz ZOO. Pjesma je snimljena, predstavit ćemo je sljedeći tjedan. Već sam je nekima puštao i svima se sviđa - rekao je Damir Skok, ravnatelj zagrebačkog ZOO-a. Svi su se odrekli autorskih i izvođačkih prava, a prihod će ići u gradnju nastambe za žirafe.

- Projekt je gotov i nadam se da će i ovo pomoći u što bržoj realizaciji. Žirafe u našem ZOO-u nije bilo od 1957. - dodao je Skok. Ana Rucner se veseli ovoj suradnji.

- Javio se Zlatan da bi radio pjesmu za ZOO, a Minea i ja smo rekle: ‘Ajmo’. U koroni, kad god dođe neka suradnja, svi smo veseli, iako mi je ova jako draga bez obzira na to. Dugo se svi poznajemo. Zlatan je reper, Minea super pjeva, a moje čelo se tu prilagodilo - dodala je Ana i nastavila:

- Pjesma je slušljiva, zabavna i vesela, budi nostalgičnu emociju. Zafrkantska je, a ima sjajnu poruku. Ima poveznice, dobro je da ZOO ima svoju pjesmu.Ova suradnja razveselila je i Mineu.

- Meni super to i fora baš, malo nešto drugačije. Nakon zatišja u ovoj koroni evo i malo veselje. Baš se razveselila kad me Zlatan nazvao i hvala mu što me pozvao. Zabavna je pjesma, značit će puno spojilo nespojivo, reper Zlatan, Ana i ja u totalnu drugom žanru, ali ispalo je zabavno sve skupa. Ostavit će traga - rekla je Minea. A Hrle nam je otkrio o čemu je pjesma.

- Što rade životinje dok nema posjetitelja i kako se zabavljaju. Do ideje je došlo kad me ravnatelj prvo pitao za radijsku reklamu, pa mu se to dopalo. Širili smo reklamu sve više, pa se onda dogovorili i za cijelu pjesmu. Sretan sam što sam dio ovog projekta - rekao je. Prošle godine reper je izdao pjesmu 'Zagreb i ja, šmekera dva', koju izvodi s Mirom Ungarom. Nastavak je to drugi planirane trilogije pjesama o Zagrebu. Prva je bila 'Zagreb, Amerika u malom', koju Soma Dollara izvodi s Jimmyjem Stanićem.

- Nikad neću od Jimmyja ‘preuzeti’ njegov šarm i glas, to se ne može. Od njega i Mire Ungara puno sam naučio, kako se treba ponašati zreo muškarac, o finoći, ponašanju, držanju, sjedenju... cijela njihova pojava, u tom ležernom ponašanju, odiše finoćom - priča Hrle. Smatra da su baš oni istinske zvijezde, no i fanove njegovih Soma Dollara jako je obradovao novi hit. “Uuu, da se barem Soma Dollara vrati!” bio je jedan od komentara na 'Zagreb 2'.

- Lijepo je čuti, kako ne. Prepoznaju me ljudi, prilaze. To znači da si ostavio trag. I još vele da si Miro i ja jako pašemo, da ja dajem dinamiku, a on toplinu. Puno me ljudi zvalo, kažu da si pašemo i po godinama, ja izgledam starije, on mlađe - dodao je Hrle. Sve svoje radijske tantijeme od ove pjesme 'Zagreb i ja, šmekera dva' Soma Dollara će donirati Centru za odgoj i obrazovanje te pomoć slijepim i slabovidnim osobama 'Vinko Bek'.