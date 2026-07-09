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Zoran Mišić pozirao za Cafe kao James Hetfield iz Metallice: Ja u Općoj opasnosti? Zaledio sam se

Piše 24sata,
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Zoran Mišić pozirao za Cafe kao James Hetfield iz Metallice: Ja u Općoj opasnosti? Zaledio sam se
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Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Promo/RTL
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Nekad je uz Opću opasnost odrastao, a danas je njihov frontmen. Kad je bubnjar Josip Kamenski Kameni nazvao Zorana Mišića (37) i pitao ga želi li postati novi pjevač benda, trebalo mu je nekoliko sekundi da dođe do zraka. "Odsjekle su mi se noge", priznaje. Bio je to poziv koji je stigao 17 godina nakon što ga je publika upoznala u showu "Hrvatska traži zvijezdu".

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