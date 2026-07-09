Zoran Mišić pozirao za Cafe kao James Hetfield iz Metallice: Ja u Općoj opasnosti? Zaledio sam se

Nekad je uz Opću opasnost odrastao, a danas je njihov frontmen. Kad je bubnjar Josip Kamenski Kameni nazvao Zorana Mišića (37) i pitao ga želi li postati novi pjevač benda, trebalo mu je nekoliko sekundi da dođe do zraka. "Odsjekle su mi se noge", priznaje. Bio je to poziv koji je stigao 17 godina nakon što ga je publika upoznala u showu "Hrvatska traži zvijezdu".

Dotad je izgradio život u Njemačkoj, sa suprugom Ivom dobio djecu, pjevao u bendovima Bad Rain i Endeffect te godinama strpljivo gradio karijeru.

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