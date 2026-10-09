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NASTUP U SPLITU

Zorica Kondža se pjesmom 'Teške boje' oprostila od Bareta: 'Bio mi je drag...'

Piše Stela Kovačević,
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Zorica Kondža se pjesmom 'Teške boje' oprostila od Bareta: 'Bio mi je drag...'
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Split: Zorica Kondža izvela pjesmu "Teške boje" u čast preminulom Goranu Baretu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Tužna vijest zatekla je splitsku pjevačicu dok se pripremala za nastup. S glazbenicima se odmah dogovorila da će u čast preminulom kolegi izvesti jednu od njegovih najpoznatijih pjesama

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Zorica Kondža u petak navečer nastupila je u splitskom Fabrique Pubu, gdje je izvedbom pjesme 'Teške boje' odala počast Goranu Baretu, frontmenu grupe Majke, koji je preminuo u 62. godini.

Tužna vijest zatekla je splitsku pjevačicu dok se pripremala za nastup. S glazbenicima se odmah dogovorila da će u čast preminulom kolegi izvesti jednu od njegovih najpoznatijih pjesama.

Split: Zorica Kondža izvela pjesmu "Teške boje" u čast preminulom Goranu Baretu
Split: Zorica Kondža izvela pjesmu "Teške boje" u čast preminulom Goranu Baretu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Bio mi je drag. Imamo večeras nastup u klubu ovdje u Splitu i baš smo se dogovorili da ćemo njemu u sjećanje odsvirati 'Teške boje'. Uvrstit ćemo tu pjesmu na repertoar - otkrila nam je Kondža prije nastupa.

Pjevačica se prisjetila i njihova susreta na jednom domjenku. Iako Bare nije bio pretjerano razgovorljiv, ostavio je na nju pozitivan dojam.

Split: Zorica Kondža izvela pjesmu "Teške boje" u čast preminulom Goranu Baretu
Split: Zorica Kondža izvela pjesmu "Teške boje" u čast preminulom Goranu Baretu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Bila sam na jednom domjenku, imala sam svoj stolić, a on je svoju rakijicu prislonio na moj stol i tako se naslonio. Nije puno pričao. Bio je tih, nije galamio. Ostavio je pozitivan dojam na mene - ispričala je.

Split: Zorica Kondža izvela pjesmu "Teške boje" u čast preminulom Goranu Baretu
Split: Zorica Kondža izvela pjesmu "Teške boje" u čast preminulom Goranu Baretu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pjesma 'Teške boje' jedan je od najvećih hitova grupe Majke. Tijekom godina postala je nezaobilazan dio domaće rock-scene i jedna od pjesama po kojima će se pamtiti Bare, glazbenik koji je svojim osebujnim glasom i autentičnim izričajem ostavio dubok trag na hrvatskoj glazbenoj sceni.

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