Zorica Kondža (61) osvrnula se na karijeru i životne odluke koje su joj odredile put te je otkrila da nimalo ne žali za inozemnom karijerom u New Yorku, iako su je producenti zvali da se preseli čak tri puta.

- Imala sam momka u Splitu, ali nije to bio samo razlog. Imala sam 23 godine. Moj prvi susret s Amerikom i odmah New York. Taj brzi način života nauči vas da je tamo vrijeme novac. Nema tamo pit kavu. Klima isto, a ja s mora. Znači brz život, bojala sam se i da ne upadnem u loše društvo. Upoznala sam puno muzičara koji su bili takvi i takvi. Imala sam strah od New Yorka, oprezna sam bila jer nisam kockar u životu. Nisam mogla zamisliti sebe tamo. Uopće ne žalim za time - rekla je Zorica tijekom gostovanja u emisiji Tončice Čeljuske 'U svom filmu'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zoricu je u Hrvatskoj zadržala i ljubav, a za svoga se supruga Joška Banova vjenčala dvije godine nakon što su se upoznali 1985. Legendarni pjevač Dino Dvornik upoznao je Joška i Zoricu, nakon čega se rodila ljubav.

- Dino Dvornik je doveo Joška mojoj kući. Družili smo se. I tako je to krenulo. Jako je bio duhovit, šarmantan. Volim ljude koji me nasmijavaju. Sigurno bih bila nesretna da sam sama i nemam obitelj. Kad je došla obitelj, počela sam drugačije gledati na život. Prije me ne bi bilo doma po mjesec dana jer sam bila na turnejama - rekla je pjevačica pa objasnila kakav odnos ima sa svoja tri sina.

- Ne može nitko mater zamijeniti, ta slika kad dođete s puta kako se djeca raduju kad vide mamu. To je osjećaj koji se ne može usporediti s ničime. Oni su mi najveći kritičari, pogotovo ovaj mlađi. Htjela sam četvero djece, ali zahvalna sam Bogu na svemu, i na daru šta mi je dao glas. Proputovala sam cijeli svijet zahvaljujući njemu - rekla je.

Zorica će biti članica žirija u novoj sezoni HRT-ovog showa 'Zvijezde pjevaju', a kako kaže, neće biti stroga.

- Mogu glumit strogoću, ali kao osoba nisam stroga. Nastojat ću na neki svoj način, ufino, nekome nešto kazati, a da ga ne povrijedim. Mislim da ću biti dosta blaga, no kazat ću ono što mislim - objasnila je pjevačica.