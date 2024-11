Zoster za 24sata: 'Na koncertu u Parizu je u publici bio Rundek, on je jedini razumio pjesme!'

Nakon devet mjeseci mostarska grupa Zoster ponovno nastupa u Zagrebu. Koncert će se održati ovoga četvrtka, 28. studenoga, u zagrebačkom Boogaloou. Nakon što su početkom godine rasprodali koncert u Tvornici kulture i premijerno predstavili svoj peti album 'Najgori', zagrebačka publika imat će priliku ponovo čuti njihove pjesme s posljednjeg albuma. Bendu će ovo biti i presjek dva desetljeća duge karijere.

Grupa je nastala 2000. godine na inicijativu Marija Knezovića (45) i Dražana Planinića. U početku su nastupali pod raznim imenima poput Zmajevi, Flomasteri, a kako su se odlučili za ime Zoster, otkrio nam je njihov frontmen Mario Knezović.

- Pa tako što se meni dogodio zoster. Dijagnosticirao mi ga je moj prijatelj dr. Miško i objasnio mi o čemu je riječ. Riječ je o virusu koji se nalazi u našem tijelu ako smo kao djeca preboljeli vodene kozice ili varičele te kad odrastemo, ako dođe do stresa ili pada imuniteta, taj se isti virus aktivira. Mi smo bend koji je nastao kao posljedica pada imuniteta društva u kojemu živimo - rekao nam je kantautor Mario Knezović.

U svojim pjesmama često upozoravaju na društveno crnilo, odnosno govore o aktualnim problemima i stanju društva. Vjeruju kako novije generacije mogu poboljšati današnje društvo.

- Upozoravanje na crnilo je dio našeg prihvaćanja svijeta u kojemu smo rođeni. Da bismo ga kao takvog poboljšali, koliko je u našoj moći, u suštini smo optimisti koji vjeruju u nove generacije iako se to sad čini neopravdano - objašnjava glazbenik.

Pored samostalnih koncerata koje su imali u gotovo svim većim gradovima u regiji, nastupali su i u najvećim europskim gradovima poput Barcelone, Pariza, New Yorka i Londona, a jedan trenutak glazbeniku je posebno ostao u sjećanju.

- Kad smo svirali u Parizu, u publici nam je bio Darko Rundek. On je bio jedini koji je razumio što pjevamo. Bio je to tako divan trenutak, kao da pjevamo samo njemu koji nas je pozorno slušao. Ostali su samo plesali. Glazba je univerzalni jezik i ako je istinita, ljudi će je prepoznati svugdje u svijetu. Tako da su to sve dobri znakovi da ono što radimo ipak radimo dobro - govori nam Mario.

Osim glazbe, Mariova druga strast je gluma. Poznat je po ulogama u seriji 'Kljun', filmu 'Quo Vadis, Aida?' i 'Svemu dođe kraj'. Njegov brat, Slaven Knezović (56), također je glumac, a najviše mu je pomogao tako što mu nije davao nikakve posebne savjete.

- Kad sam snimao prvi film, noć prije prvog dana snimanja poslao sam mu poruku i tražio ga da mi poželi sreću jer mi je važan njegov blagoslov. On je odgovorio: 'Samo opušteno, brate, ipak je to sve samo zezancija'.

Fanovi će tako u četvrtak imati priliku ponovno čuti njihov zadnji album 'Najgori', a Marijeva poruka za obožavatelje i one koji to nisu je: 'Dođite, bit će super'.