Zovu je dvojnicom Meghan Markle i sada ju glumi u filmu

Kada bih nedostajala svojim prijateljicama, rekle bi mi da su gledale epizodu serije 'Suits' jer u njoj glumi djevojka koja liči na mene, priznala je američka glumica Tiffany Smith (36) koju mnogi uspoređuju s Meghan Markle (37), vojvotkinjom od Sussexa.

Foto: Instagram Obje naime imaju tamno smeđe oči te veliki, prirodan osmijeh. Tiffany je u filmu 'Harry i Meghan: Postati dio kraljevske obitelji' utjelovila upravo vojvotkinju od Sussexa. Priznaje da su joj i ranije, prije ove uloge, brojni ljudi govorili kako neodoljivo liči na Meghan. Ipak, Tiffany na to u početku nije obraćala pažnju.

- Trčala sam maraton u Londonu gdje sam živjela neko vrijeme i ljudi su prilazili da se slikaju sa mnom i to ispred palače u kojoj bi tada odsjedali Meghan i Harry. U to vrijeme, ja to nisam znala - priznala je Tiffany.

Foto: Instagram Za ulogu vojvotkinje Meghan, Tiffany je pokušala što više 'skinuti' njene pokrete, kako bi ju što vjerodostojnije prikazala. U trenutku kada je obukla prelijepu vjenčanicu kako bi odglumila vjenčanje Meghan i Harryja, učinilo joj se da uistinu liči na Meghan.

- Nije to bila njena orginalna vjenčanica, ali kada sam je obukla i stavila tijaru, svi su zašutjeli. I sama sam ostala zatečena kada sam se pogledala u ogledalo - priznala je glumica.