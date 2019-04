Zračila čudesnim seksipilom: Imala je buran ljubavni život...

Studirala je fotografiju, radila kao konobarica i model, pohađala školu za pantomimičarke, a cijelo djetinjstvo provela je s roditeljima, dvije sestre i bratom seljakajući iz jednog gradića u drugi u američkoj državi Minnesoti. Poslije je svoje djetinjstvo slavna američka glumica Jessica Lange, rođena na današnji dan prije 70 godina, opisala kao pravi ciganski život.

Trebala je postati slikarica jer je dobila je stipendiju i počela studirati umjetnost na Sveučilištu u Minneapolisu. No, to se nije dogodilo. Život je odveo dalje. Postala je slavna glumica, osvojila dva Oscara, a muškarci diljem svijeta s divljenjem su gledali ljepoticu njemačkih, nizozemskih i finskih korijena.

Foto: Profimedia

Brak sa 24 godine starijim profesorom

Na Sveučilištu je Jessica upoznala profesora Francisca (Paca) Grandea koji je ondje došao kao gost i ondje predavao fotografiju. Ludo se zaljubila u tog 24 godine starijeg Španjolca. Prekinula je fakultet i odlučila ga pratiti na njegovim putovanjima. Nakon New Yorka neko vrijeme živjeli su u Parizu, ali i mnogim sredinama koje bi im se svidjele, a pritom bi spavali u njegovu kombiju.

Njihova je europska turneja trajala više od godinu dana, nakon čega su neko vrijeme proveli u New Mexicu, da bi se naposljetku vratili u Minnesotu. Nakon dvije godine veze odlučili su se vjenčati. U srpnju 1970., u neformalnoj ceremoniji postali su supružnici u kući njezinih roditelja. Nomadski život nastavili su voditi i u braku pa su se iz Minnesote preselili u New York, gdje joj je suprug dobio angažman. Jessica je isprva slikala, no ubrzo je shvatila da to ipak nije ono čime bi se željela baviti.

via GIPHY

Početkom 1971. očarao ju je glumac - pantomimičar Jean-Louis Barrault. Bila je toliko oduševljenja da je odlučila otputovati u Francusku kako bi učila pantomimu. Sa samo tristo dolara u džepu otputovala za svojim snovima i odmah nakon dolaska u Pariz krenula na satove kod tada slavnog oca moderne francuske pantomime, Étiennea Decrouxa. Dvije godine pohađala je predavanja , a sve što je ondje naučila poslije joj je dosta koristilo u glumačkoj karijeri

'Život manekenki je ponižavajući'

Kad se vratila u New York, muže je čekao, ali brak je nakon toliko razdvojenosti bio na klimavim nogama. Ona je tada počela konobariti, baviti se manekenstvom i usporedo ići na satove glume.

- Nikada se nisam bojala raditi, pa sam počela konobariti u taverni Lion’s Head, u Greenwich Villageu. Preko nekih poznanika uspjela sam pronaći i dodatni posao, u manekenskoj agenciji Wilhelmina. Novac koji sam dobivala za snimanje reklama bio mi je najteže zarađen honorar. Mit o glamuroznom životu manekenki najveća je laž koju možete zamisliti. Urednici i fotografi tretiraju vas kao stvar, vi ste za njih samo roba, nemate nimalo dostojanstva. Uistinu ponižavajuće - ispričala je svojedobno Jessica.

U agenciju Wilhelmina gdje je radila jedan dan je svratio legendarni filmski producent Dino De Laurentis, koji se tada pripremao za snimanje remake slavnog ‘King Konga’ iz 1930.

Foto: IMDB

Premda mu se na prvi pogled svidjela, još je neko vrijeme prošlo do potpisivanja ugovora. King Kong je premijerno prikazan 1976. godine, ali Jessici se tim prvim filmom nisu širom otvorila vrata Hollywooda.

Ljubavna veza sa ruskim baletanom

U iduće dvije godine baš ništa nije snimila, ali je upoznala ruskog baletana Mihaila Barišnjikova i ludo zaljubila. Idućih šest godina bili su par koji je međusobno razgovarao na francuskom jer Rus nije dobro znao engleski, a ona ga je tijekom boravka u Parizu naučila. Brak nisu željeli iako su 1981. dobili kćer. Prekinuli su nedugo nakon rođenja djeteta a nikad poslije jedno o drugome nisu rekli ništa ružno. Ona je oca svog djeteta uvijek opisivala kao iznimnog čovjeka s kojim je ostala u dobrim odnosima.

- Što vrijeme više odmiče, bolji smo prijatelji. To je veliki dar ne samo za mene nego i za našu kći Shuru, baš kao i za njega - rekla je

Uskoro je uslijedio film 'Poštar uvijek zvoni dvaput' gdje je glumila konobaricu koja s ljubavnikom smišlja kako da ubiju njezina supruga i domognu se novca od životnog osiguranja.

Foto: IFTN

Partner joj je bio Jack Nicholson, a scena njihovog seksa na mesarskom stolu postala legendarna.

Nakon toga glumila je u biografskoj drami ‘Frances’ u kojoj je savršeno utjelovila glavni lik, shizofreničnu glumicu Frances Farmer.

Foto: IMDB

Tada je upoznala i ljubav svog života, šest godina starijeg dramatičara i glumca Sama Sheparda. To je bila fatalna ljubav.

Doslovno su bili ludi jedno za drugim

Foto: Globe Photos

- Bili smo apsolutno nerazdvojni. Nismo mogli otići ni u dućan jedno bez drugog - kazala je Jessica. Tri godine kasnije rodila im se kćer, a uskoro i sin.

Jessica je za ulogu u filmu 'Tootsie' gdje je glumila uz Dustinom Hoffmanom dobila Oscara.

Te 1982. bila je nominirana za čak dva zlatna kipića - za najbolju sporednu ulogu u ‘Tootsie’ i najbolju glavnu u ‘Frances’. Prvi put nakon dugih 40 godina neka glumica u istoj godini zaradila je dvije nominacije.

Prilikom preuzimanja Oscara imala je toliku tremu da jedva pročitala bilješke koje je imala sa sobom.

Bijeg iz Hollywooda i život u prirodi

Jessica i Sam preselili su se u Minnesotu a jedno vrijeme živjeli su na farmi u Virginiji, a potom i na ranču u New Mexicu. Odgajali su zajedno troje djece, ali se nikad nisu vjenčali. Tvrdila je da odnos dvoje ljudi ne ovisi o papiru.

Foto: Victor Malafronte/Press Association/PIXSELL

- Živimo kao da smo u braku. U početku sam doživjela te peripetije oko razvrgavanja prvog braka i doista mi ne treba to da mi netko kaže da sam udana. I tako je vrijeme prošlo, zajedno smo 17 godina, s papirom ili bez njega, sasvim je svejedno. Žene institucijom braka ponajprije žele zaštititi djecu. No kad ste financijski neovisni, taj je nagon slabiji jer se žena osjeća sigurnijom i vrednijom. Naravno, puno ovisi i o partneru, a ja sam imala sreće - govorila je Jessica. Njoj je uloga nevjenčane supruge Sama Sheparda i majke troje djece oduvijek bila najdraža.

Stoga je dugo i pauzirala od snimanja filmova. Prije nego je osvojila svog drugog Oscara 1995. vaj put u kategoriji najbolje ženske uloge za ‘Plavo nebo’ bila je još nekoliko puta nominirana.

Nakon toga je došla u položaj da može birati projekte u kojima će glumiti. A birala je samo one koji su je dovoljno zaintrigirali.

Posvetila se kazalištu, glumila na Broadwayu, po londonskim teatrima. Vratila se svojoj mladenačkoj strasti -fotografiji. U njujorškoj Galeriji Howard Greenberg, 2008. godine održana je i njezina prva samostalna fotografska izložba. Iste godine izdala je i knjigu fotografija koja je rasprodana u samo dva tjedna.

via GIPHY

Osim glumačke i fotografske karijere, imala se prilike okušati i u glazb. Glazbenoj industriji predstavila se 2009. godine nakon što je snimila nekoliko pjesama za film Grey Gardens. Također je snimila i nekoliko prepjeva za seriju American Horror Story u kojoj je tumačila jednu od glavnih uloga, a među kojima se posebno ističu obrade Bowiejeve pjesme 'Life on Mars' i pjesme Lane Del Ray 'Gods & Monsters'.

Sa Samom Shepardom razišla se 2009. godine. Nakon prekida ostali su u dobrim odnosima i nikad jedno o drugome nisu rekli ružnu riječ. Sam je umro 2017. godine. Njegov odlazak jako ju je pogodio.