Zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po Dolly Parton

Međunarodna zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po ikoni country glazbe Dolly Parton, prema prijedlogu koji su u petak, nakon njezine smrti, objavili guverner Tennesseeja Bill Lee i uprava zračne luke.

Preimenovanjem Međunarodne zračne luke Nashville (BNA) ostao bi „trajni spomen na njezinu neizbrisivu ostavštinu”, navodi se u priopćenju guvernerova ureda i zračne luke. Parton je nadahnula generacije ljudi u Tennesseeju i diljem svijeta, dodaje se.

Foto: Cathal McNaughton

- Na mjestu na kojem Tennessee dočekuje svijet, primjereno je da BNA nosi ime Dolly Parton - rekao je Lee u objavi na društvenoj mreži X. Dolly Parton rođena je u Tennesseeju 1946. godine, a 1964. preselila se u Nashville, gdje je počela karijeru kao tekstopisac i glazbenica. Postala je jedna od najpoznatijih osoba u country glazbi. Mirno je preminula u Nashvilleu u dobi od 80 godina, priopćila je njezina agencija.