Žrtva princa Andrewa otkrila: 'Imao je veliki fetiš na stopala'

Kraljevska obitelj, prema pisanju stranih medija, već strepi od nove sramote. Andrew se rijetko pojavljuje u javnosti zadnjih mjeseci, a viđen je nedavno i jako se promijenio otkad je odstupio s kraljevskih dužnosti

<p>Pojavljuje se sve više informacija iz dokumenta na sudu u New Yorku o pedofilskom lancu pokojnog financijera <strong>Jeffreyja Epsteina</strong>. Sve se više spominje <strong>princ Andrew</strong> (60) koji je odstupio od kraljevskih dužnosti u studenom prošle godine zbog skandala vezanog uz njegovog pokojnog prijatelja, inače seksualnog predatora. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Princ Andrew odstupio s kraljevskih dužnosti</strong></p><p><strong>Virginia Roberts</strong> ranije je ispričala kako je član kraljevske obitelj imao lutku nalik njemu u prirodnoj veličini, a <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8602521/Jeffrey-Epsteins-Australian-accuser-Virginia-Roberts-shares-emotional-message-hospital-bed.html" target="_blank">Daily Mail</a> piše kako sada tvrdi da su ga seksualno uzbuđivala stopala. Virginia je imala 17 godina kada je postala dio seksualne trgovine ljudima, a progovorila je o detaljima zbivanja u stanu u New Yorku koji je dobio naziv 'kuća horora'.</p><p>- Povlačim crtu kod ekstremnih fetiša, posebno onih koji uključuju moj jezik i stopala u istoj rečenici. Doživljavao je ekstazu dok se koncentrirao tijekom seksualnih odnosa na moje nožne prste i bilo je to najdužih 10 minuta u mom životu - ispričala je Roberts. Dodala je kako se kasnije s Epsteinom smijala zbog Andrewove čudne fiksacije na stopala, a pokojnom financijeru to i nije bilo zabavno. </p><p>Virginia se 2017. nagodila na sudu prije no što je došlo do suđenja, a dosad su izašle informacije iz 2000 stranica dokumenata dok je 900 ostalo zapečaćeno. Priprema i knjigu u kojoj će razotkriti sva zbivanja, a kraljevska obitelj, prema pisanju stranih medija, već strepi od nove sramote. Andrew se rijetko pojavljuje u javnosti zadnjih mjeseci, a viđen je nedavno i jako se promijenio i udebljao otkad je odstupio s kraljevskih dužnosti.</p><p>- Princ se nadao da će ta promjena biti kratkotrajna, ali to se nije obistinilo. Kraljevska obitelj se ne namjerava baviti njegovim položajem - ispričala je osoba bliska kraljevskom dvoru za <a href="https://www.thetimes.co.uk/edition/news/prince-andrew-didn-t-think-it-was-all-over-but-it-is-now-rhg2trxb7?wgu=270525_54264_15909964885716_287ef55fdd&wgexpiry=1598772488&utm_source=planit&utm_medium=affiliate&utm_content=22278" target="_blank">The Sunday Times</a>. </p><p>Podsjetimo, princ se povukao iz javnosti nakon ekskluzivnog televizijskog intervjua za BBC u Buckinghamskoj palači, koji se emitirao u Velikoj Britaniji 16. studenog 2019. godine. U njemu je odgovarao na niz neugodnih pitanja, a branio je i svoje prijateljstvo s preminulim Amerikancem Epsteinom. </p>