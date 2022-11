Zsa Zsa objavila je rijetku fotku s dečkom Antonijem, a on joj je poručio: 'Tako slatko ludačo!'

Foto: Instagram/Zsa Zsa

Pjevačica Jelena Žnidarić (28), poznatija kao Zsa Zsa, podijelila je rijetku fotografiju s dečkom Antonijem Kratofilom. Za to je imala poseban razlog. Par je, naime, proslavio petu godišnjicu veze, a to nije moglo proći bez fotografiranja. POGLEDAJTE VIDEO: - I čisto da se zna... Sretna nam peta gospon menadžer, asistent, lover, best friend, soulmate and so much more - napisala je pjevačica uz objavu. Foto: Instagram/Zsa Zsa Pozirali su dok su uživali u sladoledu. Dok je Antonio Jelenu prigrlio oko struka, ona ga je nježno pritisnula za obraz. A onda su uslijedile i romantične porukice. - So cute! Sretna godišnjica tvrdoglavosti, živčanosti ludoči mojoj - napisao joj je dečko u komentarima na što je ona odgovorila: 'Baš super, tenks'. Inače, pjevačica je ranije kazala da joj je Antonio prvi i jedini dečko. - Stvarno sam dugo čekala dok nisam pronašla nekoga tko mi toliko paše i tko je dobar - rekla je Zsa Zsa.