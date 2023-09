Zsa Zsa otkrila zašto je prestala pjevati: 'Nisam vidjela smisao'

Pjevačica Zsa Zsa (29) posljednjih je godinu dana uzela pauzu od pjevanja, a sada je za Story otkrila razlog.

Kako kaže, jednostavno joj je došlo da se na neko vrijeme prestane baviti profesionalno glazbom.

- Godinu dana nisam voljela pjevati, nisam pronalazila nikakvu utjehu u tome, nikakvu inspiraciju. Ne znam kako je to uopće moguće s obzirom na to da mi je to sve na svijetu, ali evo. Zapravo mislim da je to sve povezano sa svim ovim što se oko nas događa, ja sam hipersenzibilna i sve primam k srcu, tako da nisam vidjela smisao u tome da ja sad nešto pjevam - otkrila je Zsa Zsa.

Foto: Privatni album

Dodala je i kako se sada vraća glazbi, na oduševljenje svih obožavatelja.

- Ali evo sad se vraćam svemu tome. Mislim da je vrijeme konačno da objavim neki album, ja sam već sedam godina na sceni i nemam album, mislim sramota. Tako da to mi je sad cilj definitivno - rekla je.

Foto: Instagram/Zsa Zsa

U pauzi od snimanja novih pjesama, Zsa Zsa je sudjelovala u emisiji 'Zvijezde pjevaju', u kojoj je pjevala s Ivanom Pažaninom.