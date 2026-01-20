Zsa Zsa progovorila o svom zaštitnom znaku: 'Ljudi često misle da nešto skrivam time'

Glazbenica Zsa Zsa gostovala je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo! KIDS radiju, gdje je u razgovoru s najmlađom hrvatskom radijskom voditeljicom Mašom Gavranić iskreno govorila o tremi, nesigurnostima, odrastanju i onome što je u životu doista važno.

"Znaš, trema zapravo dolazi s godinama. Ja sam već sad malo stara baba, pa više nemam tremu. Dobro, nisam stara, ali imam puno iskustva. Trema mi se najčešće javi kad zaboravim tekst, što se meni često događa, ai kad dobro naučiš pjesmu i tekst, onda treme nema", priznaje.

Prepoznatljivi šeširi, koje često nosi u javnosti, za Zsa Zsu nisu modni hir, već osobna zaštita.

"Ljudi često misle da nešto skrivam ispod šešira, ali ja zapravo ništa ne skrivam. Samo mi se ne da raditi frizuru", objasnila je, dodavši kako joj šešir daje osjećaj sigurnosti: "Meni je šešir kao neki štit, kao da ne mogu svi doprijeti do moje duše, nego samo oni koje ja želim."

Posebno emotivan dio razgovora bio je onaj o prištićima i nesigurnostima koje dolaze s odrastanjem. Zsa Zsa je istaknula da je to razdoblje teško mnogima, ali i prolazno.

"To je jedno teško razdoblje i mislim da svakoj curi, a i dečku, kad krene u srednju školu i dobije prištiće, to može biti poprilično teško. Nisi na to pripremljen, ali to nije ništa strašno. Sve je to dio života i kasnije prođe", poručila je.

Njezina poruka mladima bila je jasna i ohrabrujuća: "Svi smo lijepi s prištićima ili bez. Nevažno je. Važna je tvoja duša i kakva si osoba prema drugima. Moraš biti dobar, to će ljudi pamtiti."

Na kraju razgovora dotaknula se i stvarnosti show businessa, priznajući da, uz sve lijepe strane, postoje i one manje glamurozne.

"U show businessu ima jako puno lijepih stvari. Jedna od njih je da imaš priliku upoznati svoje idole i da te posao odvede na jako puno lijepih mjesta", rekla je, ali i dodala: "Manje lijep dio je to što sam stalno u autu i na cesti. Doslovno imam jastuk u autu i spavam na putu."

