Žuta haljina jedva je obuzdala bujni dekolte Maje Šuput

Neke žene nakon prekida mijenjaju frizuru, neke odlaze na putovanje, a Maja Šuput odlučila je prkositi tmurnim danima bojom sunca. U žutoj haljini koja je naglasila njezinu figuru pokazala je da joj vedrog raspoloženja ne nedostaje.
- Vremenu u inat oblačim boju sunca, hedonizirat ću cijeli dan, a navečer se vidimo u Rijeci na koncertu - poručila je Šuput u pripijenoj haljini s dubokim dekolteom i otvorenim strukom.
| Foto: Instagram
- Vremenu u inat oblačim boju sunca, hedonizirat ću cijeli dan, a navečer se vidimo u Rijeci na koncertu - poručila je Šuput u pripijenoj haljini s dubokim dekolteom i otvorenim strukom. |
Foto: Instagram
- Vremenu u inat oblačim boju sunca, hedonizirat ću cijeli dan, a navečer se vidimo u Rijeci na koncertu - poručila je Šuput u pripijenoj haljini s dubokim dekolteom i otvorenim strukom.
| Foto: Instagram
Cijelo izdanje upotpunila je efektnom ogrlicom i prepoznatljivim osmijehom.
| Foto: Instagram
Pjevačica je prije nekoliko dana potvrdila prekid veze sa Šimom Elezom, prošlogodišnjim Gospodinom Savršenim.
| Foto: Instagram
- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti - rekla je kroz smijeh za Dnevnik.hr.
| Foto: Instagram
Šime se potom kratko oglasio za Net.hr.
| Foto: Instagram
- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - poručio je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Iako vezu nikad nisu službeno potvrdili, sve je postalo jasno nakon što ih je čitatelj 24sata snimio na jahti kako leže i izmjenjuju nježnosti.
| Foto: instagram
Kasnije se šuškalo kako je ljubav planula na snimanju Majina spota za pjesmu 'Nisam ja za male stvari', ali upućeni su nam rekli kako su strasti počele na jednom partyju još u svibnju prošle godine.
| Foto: instagram
Netom prije Maja se razvela od Nenada Tatarinova. Detalje su uspjeli skrivati od javnosti čak šest mjeseci, a sam postupak finalizirali su u proljeće 2025. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Posebno romantičan je bio Pariz.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram