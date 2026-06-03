Žuta haljina jedva je obuzdala bujni dekolte Maje Šuput

- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti - rekla je kroz smijeh za Dnevnik.hr. | Foto: Instagram