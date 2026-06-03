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UH!

Žuta haljina jedva je obuzdala bujni dekolte Maje Šuput

Neke žene nakon prekida mijenjaju frizuru, neke odlaze na putovanje, a Maja Šuput odlučila je prkositi tmurnim danima bojom sunca. U žutoj haljini koja je naglasila njezinu figuru pokazala je da joj vedrog raspoloženja ne nedostaje.
Žuta haljina jedva je obuzdala bujni dekolte Maje Šuput
- Vremenu u inat oblačim boju sunca, hedonizirat ću cijeli dan, a navečer se vidimo u Rijeci na koncertu - poručila je Šuput u pripijenoj haljini s dubokim dekolteom i otvorenim strukom. | Foto: Instagram
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- Vremenu u inat oblačim boju sunca, hedonizirat ću cijeli dan, a navečer se vidimo u Rijeci na koncertu - poručila je Šuput u pripijenoj haljini s dubokim dekolteom i otvorenim strukom. | Foto: Instagram
Komentari 15

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