Žuti tim osigurao je plemenski imunitet, a onda se pojavilo 4 novih kandidata: 'Izdržljivi smo'

Spektakularna pobjeda žutog tima zasjenila je sva neslaganja koja su se počela javljati. Sa savršenim rezultatom 5:0 nadvladali su protivnike i osigurali vrijedan totem plemenskog imuniteta. Presudni, pobjednički bod timu je donio Niki, koji je još jednom pokazao svoju izdržljivost i borbeni duh.

S obzirom na to da je izgubio zeleni tim, ovoga puta oni će morati predložiti dva svoja člana za eliminacijsku igru.

- Ljepše je znati da mi suparnici nisu samo iz mog plemena, nego i iz suprotnog, tako da ćemo ih izbaciti van u eliminacijskoj igri - izjavio je zadovoljno Niki, potvrđujući svoju ulogu u timu.

Foto: NOVA TV

No, uz intenzitet igre dolaze i neočekivani izazovi. Lara je doživjela nezgodu prilikom rušenja kockica – jedna joj je pala na glavu i ozlijedila je.

- Nisam u tom adrenalinu ni shvatila što se događa. Stavila sam zadnju kockicu, a kad sam ih srušila i krenula dalje, svi su me pitali jesam li dobro. Nije mi bilo jasno zašto me to pita, ali onda mi je krenula krv. Dobro sam - otkrila je ona sa zavojem na glavi.

S druge strane, Nika je nakon izazova osjetila veliko osobno postignuće:

- Nakon ove borbe osjećam se super. Sve je sjelo na svoje mjesto. Pokazala sam da mogu, iako sam nekad mislila da ne mogu. Možda se prestrašim same sebe u igri, kad mislim da nisam dovoljno dobra.

Foto: NOVA TV

Kao da sve to nije bilo dovoljno uzbuđenja, nova epizoda donijela je i dodatna iznenađenja! Gledatelji su po prvi put imali prilike vidjeti tajni otok na kojem se nalaze četiri nova kandidata.

Foto: NOVA TV

Među njima su Noa Anić Milić, 22-godišnji student fizioterapije i crossfit trener iz Karlovca, koji ističe: 'Vatra mi predstavlja nešto za što se isplati raditi i uložiti svoj trud' te Ida Mikulić, 25-godišnja kondicijska trenerica koja voli izazove: 'Volim adrenalin, volim izlaziti iz svoje komfor zone, tako da mi treba novo iskustvo u životu'.

Foto: NOVA TV

Treći stanovnik tajnog otoka je 36-godišnji Goran Kaleb, poznat kao pobjednik 4. sezone reality showa 'Farma', koji ističe: 'Htio sam pomaknuti svoje granice, da vidim koliko mogu izdržati s ljudima koji su stvarno spremni'.

Foto: NOVA TV

Uz njega se našla i 24-godišnja inženjerka strojarstva Iva Grgurić koja kaže: 'Mislim da sam prava osoba za Survivor jer neće me tu ništa preplašiti, ni kukci ni glad. Vrlo sam izdržljiva.'

Foto: NOVA TV

Tko su tajni kandidati i koja će biti njihova uloga u 'Survivoru', doznat ćemo u novim nastavcima zabavno-natjecateljskog showa.