Žuti tim pobijedio u Survivoru! Paula je bila zadovoljna: Ova pobjeda mi je najslađa...

Iza natjecatelja Survivora je dan ispunjen napetošću, taktičkim razmišljanjem i emotivnim reakcijama. Izjave povratnika iz eliminacijske borbe, Marine i Srećka, nagovijestili su burna događanja koja će tek uslijediti.

U individualnom izazovu najviše su spretnosti pokazali Paula u žutom i Miloš u zelenom plemenu, čime su osvojili ogrlicu osobnog imuniteta koja im osim sigurnosti jamči i pravo da izravno utječu na daljnji tijek igre. U kasnijem razigravanju za nagradu plemenu, snage su odmjerili Roko i Paula iz žutog tima protiv Ane i Miloša iz zelenog plemena.

U završnici su obje runde pripale žutima, a zadovoljstvo pobjedom nije skrivala Paula:

- Najslađa mi je ovo pobjeda. Napokon desert za pobjedu.

S druge strane, Ana je otvoreno progovorila o pritisku i unutarnjim borbama koje su je pratile:

- U finalu sam bila protiv Miloša i imala sam dobre šanse da ga pobijedim. Bila sam uvjerena da hoću, ali ipak nisam uspjela.

Dodatno je pojasnila kako su odnosi u plemenu utjecali na njezinu koncentraciju:

- Mislim da je tome doprinijelo događanje neposredno prije igre gdje sam rekla da me opterećuju priče o klanovima... Meni je teško kad izgubim, jer sam došla pobijediti.

