Žuti tim Survivora partijao: Vanesa izvukla skriveni adut i preotela zelenima nagradu

Napet dan na otoku donio je niz obrata u Survivoru koji su promijenili odnose među natjecateljima. U borbi za osobni imunitet, koja je zahtijevala mirnu ruku i maksimalnu koncentraciju pri slaganju kocki na nestabilnom postolju, pobjedu je odnijela Lana – i to u trenutku kada se činilo da joj prijeti ispadanje. „Osjećaj je sjajan, posebno zato što mi je to bila jedna od stavki da osvojim u Survivoru. Sad sam je zasluženo dobila. Nadam se da ću je mudro iskoristiti“, rekla je nakon pobjede koja ju je plasirala u četvrtfinale.

Napetost se potom prelila i na poligon za nagradu, jedan od najzahtjevnijih do sada, gdje su natjecatelji, unatoč ozljedama, odbijali odustati. Marina je jasno osjetila pritisak konkurencije: „Svi troje su mi prijetnja sada, bit će baš gusto“, zaključila je. U neizvjesnoj završnici, zeleni tim je slavio s 5:4 i osigurao odlazak u poznati klub Coco Bongo.

Ipak, slavlje nije dugo trajalo. Vanesa je iskoristila skriveni adut i preokrenula situaciju u korist žutih: „Mi želimo ići u Coco Bongo večeras, i ići ćemo“, poručila je odlučno, dok su zeleni ostali bez zaslužene nagrade jer je ona voditelju predočila ranije osvojeni totem koji joj je omogućio da zelenima preotme jednu nagradu.

Unatoč razočaranju, Lana je zadržala dostojanstvo: „Malo me ovo deprimiralo, ali toliko smo se nadali ovoj pobjedi i maštali o njoj, tako da mi je slatka“. Večer je na kraju pripala žutima, a Vanesa je zaključila: „Od kad sam ušla u Survivor ovo mi je najbolja večer“.