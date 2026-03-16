Žuti tim u Survivoru je brojčano oslabljen: Ana je u bolnici, ima probleme sa zdravljem...

Manje nas je od zelenih, tako da će netko morati dva puta na poligon, primijetit će Ian prije početka igre. Kandidati će igrati u paru, a zajednički će morati svladati složen i zahtjevan poligon

Admiral

U jednoj od najzahtjevnijih avantura, kandidati Survivora suočit će se s novim izazovima na dva poligona gdje će se boriti za nagradu koja bi jednom plemenu mogla donijeti veliku prednost. Natjecanje će započeti borbom za luksuz kakav u surovim uvjetima itekako puno znači, a pobjedničko pleme osvojit će pet jastuka, krevet, ceradu koja će ih štititi od kiše i stvarati hlad te dvije lampe, a u drugoj igri borit će se za hranu.

S obzirom na brojčanu situaciju u plemenima, pred žutima će biti dodatni izazov.

- Manje nas je od zelenih, tako da će netko morati dva puta na poligon - primijetit će Ian prije početka igre. Kandidati će igrati u paru, a zajednički će morati svladati složen i zahtjevan poligon u kojem će presuditi brzina, koncentracija i dobra koordinacija. Jedan trenutak nepažnje mogao bi promijeniti tijek igre.

Osim borbe za luksuz, natjecatelje će čekati i nova igra u kojoj će nagrada biti hrana, odnosno povrće, kao dragocjeno vitaminsko pojačanje za svakodnevnu prehranu u kampu. U toj igri kandidati će se natjecati u skupinama, a ključ uspjeha bit će povjerenje i dobra komunikacija. Dvoje natjecatelja imat će povez na očima, dok će ih treći član tima usmjeravati kroz zadatak.

Uoči tog izazova Vlado će upozoriti žuto pleme:

- Kolegica Ana Mamut ima problema sa zdravljem te je u bolnici i nadamo se da će se oporaviti. Žuti, morate dati mrvicu više od sebe.

Hoće li žuti pronaći novu snagu ili će zeleni nastaviti niz uspjeha ne propustite doznati večeras u novoj epizodi Survivora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

