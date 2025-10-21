Vedra Čehinja, koja se zbog ljubavi preselila u istarsku Rašu, nedavno je bila na operaciji koljena. Na društvenim mrežama zahvalila se cijelom medicinskom osoblju koje ju je pratilo kroz operaciju
Zuzana iz 'Života na vagi' bila je na operaciji: Jedva se čekam vratiti svakodnevici bez bolova
Od prvog trenutka osjećala sam se sigurno i u dobrim rukama - svaka riječ podrške i osmijeh značili su mi jako puno. Zahvaljujući vama, oporavak ide odlično i jedva čekam vratiti se treninzima i svakodnevici bez bolova, poručila je Zuzana Filipaš, bivša kandidatkinja šeste sezone showa 'Život na vagi', koja je nedavno bila na operaciji koljena.
Vedra Čehinja, koja se zbog ljubavi preselila u istarsku Rašu, na društvenim mrežama zahvalila se cijelom medicinskom osoblju koje ju je pratilo kroz operaciju i prve dane oporavka.
- Hvala vam na svemu što radite s puno znanja i s velikim srcem - napisala je.
Ni operacija nije usporila Zuzaninu energiju i želju da ostane u pokretu. Sport i aktivan životni stil i dalje su joj visoko na listi prioriteta, a za svoj 51. rođendan poželjela je teretanu kod kuće!
- Moja najveća želja je da ostanem zdrava te da sam aktivna u sportu te samim time da si ostvarujem svoje snove. Velika želja mi je bila da si napravim kućnu teretanu i u tome mi pomažu moj muž Vitomir i djeca Emily i Antonio tako da sam dobila sve potrebne rekvizite za teretanu kojima ću se sigurno pohvaliti na društvenim mrežama kad bude sve na svom mjestu - ispričala je nedavno za RTL.hr.
Zuzana se u popularni RTL-ov show prijavila s 146 kilograma.
- Na svoje sudjelovanje u showu 'Život na vagi' danas gledam kao na pozitivno iskustvo koje mi je dalo vjetar u leđa za nove mogućnosti te upoznavanje novih ljudi s kojima dijelim iste interese - prisjetila se ranije Zuzana, kojoj je ovaj projekt bio prekretnica u životu.
Plivanje joj je omiljena rekreacija. Pliva tijekom cijele godine pa čak i zimi. Voli i planinariti te šetati prirodom.
- Volim hodati u prirodi, to me opušta. Volim se povezati s prirodom, kad sam u prirodi, nalazim unutarnji mir i ravnotežu - dodala je ranije.
Najvažniju lekciju iz showa i danas nosi u srcu.
- Kad mi je teško i kad mi ponestaje snage - znam da mogu još i tako prijeđem preko svojih granica. Sin mi je uzor zato što što jako puno radi, a i dalje nađe vremena za teretanu i zdravu prehranu. Kći mi je najbolja prijateljica pa kad imam loš dan, kaže mi da mogu postići što hoću, a muž je moj najbolji prijatelj koji me voli takva kakva jesam i podržava me u mojim idejama - govorila je Zuzana.
Simpatična Zuzana bila je i gošća u sedmoj sezoni 'Života na vagi, kad je podijelila svoja iskustva s kandidatima koji tek počinju svoj put. Ima i poruku za one koji su se odvažili sudjelovati u novoj sezoni: 'Dok ste u emisiji, upijajte sve znanje kao spužve jer se tada možete posvetiti samo sebi jer kad izađete, treba se prilagoditi na svakidašnji način života i obaveze.'
