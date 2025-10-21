Obavijesti

JAVILA SE IZ BOLNICE

Zuzana iz 'Života na vagi' bila je na operaciji: Jedva se čekam vratiti svakodnevici bez bolova

Piše Dora Pek,
Foto: Instagram

Vedra Čehinja, koja se zbog ljubavi preselila u istarsku Rašu, nedavno je bila na operaciji koljena. Na društvenim mrežama zahvalila se cijelom medicinskom osoblju koje ju je pratilo kroz operaciju

Od prvog trenutka osjećala sam se sigurno i u dobrim rukama - svaka riječ podrške i osmijeh značili su mi jako puno. Zahvaljujući vama, oporavak ide odlično i jedva čekam vratiti se treninzima i svakodnevici bez bolova, poručila je Zuzana Filipaš, bivša kandidatkinja šeste sezone showa 'Život na vagi', koja je nedavno bila na operaciji koljena.

Vedra Čehinja, koja se zbog ljubavi preselila u istarsku Rašu, na društvenim mrežama zahvalila se cijelom medicinskom osoblju koje ju je pratilo kroz operaciju i prve dane oporavka. 

- Hvala vam na svemu što radite s puno znanja i s velikim srcem - napisala je.

Foto: Instagram

Ni operacija nije usporila Zuzaninu energiju i želju da ostane u pokretu. Sport i aktivan životni stil i dalje su joj visoko na listi prioriteta, a za svoj 51. rođendan poželjela je teretanu kod kuće!

- Moja najveća želja je da ostanem zdrava te da sam aktivna u sportu te samim time da si ostvarujem svoje snove. Velika želja mi je bila da si napravim kućnu teretanu i u tome mi pomažu moj muž Vitomir i djeca Emily i Antonio tako da sam dobila sve potrebne rekvizite za teretanu kojima ću se sigurno pohvaliti na društvenim mrežama kad bude sve na svom mjestu - ispričala je nedavno za RTL.hr.

Zuzana se u popularni RTL-ov show prijavila s 146 kilograma. 

- Na svoje sudjelovanje u showu 'Život na vagi' danas gledam kao na pozitivno iskustvo koje mi je dalo vjetar u leđa za nove mogućnosti te upoznavanje novih ljudi s kojima dijelim iste interese - prisjetila se ranije Zuzana, kojoj je ovaj projekt bio prekretnica u životu.

Foto: RTL

Plivanje joj je omiljena rekreacija. Pliva tijekom cijele godine pa čak i zimi. Voli i planinariti te šetati prirodom.

- Volim hodati u prirodi, to me opušta. Volim se povezati s prirodom, kad sam u prirodi, nalazim unutarnji mir i ravnotežu - dodala je ranije.

Najvažniju lekciju iz showa i danas nosi u srcu.

- Kad mi je teško i kad mi ponestaje snage - znam da mogu još i tako prijeđem preko svojih granica. Sin mi je uzor zato što što jako puno radi, a i dalje nađe vremena za teretanu i zdravu prehranu. Kći mi je najbolja prijateljica pa kad imam loš dan, kaže mi da mogu postići što hoću, a muž je moj najbolji prijatelj koji me voli takva kakva jesam i podržava me u mojim idejama - govorila je Zuzana.

Foto: Instagram/Zuzana Filipaš

Simpatična Zuzana bila je i gošća u sedmoj sezoni 'Života na vagi, kad je podijelila svoja iskustva s kandidatima koji tek počinju svoj put. Ima i poruku za one koji su se odvažili sudjelovati u novoj sezoni: 'Dok ste u emisiji, upijajte sve znanje kao spužve jer se tada možete posvetiti samo sebi jer kad izađete, treba se prilagoditi na svakidašnji način života i obaveze.'

Foto: RTL

