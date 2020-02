Žužina djeca ne pričaju, a sin vilu iznajmljuje za 50.000 kuna

Vrijedne nekretnine, automobili, brodovi, umjetničke slike, tantijemi... Imovina poznatih i slavnih često je iznimno vrijedna, a isto tako često smo svjedoci i nemogućnosti dogovora oko podjele te imovine, nasljedstva, pa onda kreću mučne optužbe, dugogodišnji procesi, svađe i prepucavanja. Već iscrpljeni od te borbe ne prezaju ni pred čime, u javnost izlazi prljavi veš, a nije rijetkost ni kad se odjednom počnu javljati rodbina i obitelj za koju prije nisu ni čuli. U ovom serijalu donosimo neke od priča samih aktera. Ispričali su nam svoja iskustva procesa koji su u tijeku već godinama, a pomaka gotovo da i nema. Situacije u kojima se ponekad nalaze zaista postaju bizarne, a optužbe sulude.

Moja majka mi je dala toliko savjeta. Bila je poznata po rečenici: ‘Ja se u tvoj život neću miješati, ali ipak mislim i savjetujem ti da...’. Bila je uvijek od pomoći, neuništiva, a sad, unatoč mojim poodmaklim godinama, još mi jako nedostaje, iskreno nam govori njezin sin Ivica Jelinek (72).

O voljenoj majci Žuži Jelinek, koja je preminula u zagrebačkoj bolnici Rebro prije četiri godine, ima samo riječi hvale. Jedna od posljednjih uspomena koje se prisjetio bila mu je kad je Žuži prijateljica upitala tko joj je sličniji, kći ili sin, a ona je, kao iz topa, odmah odgovorila:

- Najsličnija mi je moja snaha.

- Uglavnom je bila dobre volje, originalna, puna iskustva, odvažna, šarmantna... Kako je bila jaka žena, nije uvijek bilo lako s njom. No dala mi je jako puno u svakom pogledu. Bila je dobra kći svojim gluhonijemim roditeljima, dobra majka i dobra baka. Imali smo puno lijepih trenutaka, susreta, putovanja zajedno - sjeća se Ivica sa smiješkom na licu.

Žuži je također naglašavala kako su djeca najvažnija u životu svake žene.

- Ne postoji savršeni muškarac, ali zato će djeca naš život učiniti ljepšim. Sto puta sam rekla mladim djevojkama da se udaju što prije. Jednoga dana i vi ćete biti stari, a sve je drukčije kad imate djecu i unuke s kojima se slažete - govorila je svojedobno, smatrajući pritom da je bitno da imaju posao koji vole jer ne smiju ovisiti o mužu, ma koliko ga voljele. Iako je naša najživopisnija i najstrastvenija dizajnerica, kolumnistica i spisateljica naglašavala kako je zajedništvo u vezi, braku ili obitelji važno, nakon njezine smrti odnos između njezine djece nije nimalo idiličan.

Nakon što je Žuži preminula u siječnju 2016. godine, počela je “bitka” između njezine kćeri Diane Marazz Jelinek (66) i sina Ivice. Oboje su željeli postati nasljednici majčine imovine, a donesenom odlukom optužbe su “padale” na sve strane.

Međusobno su se optuživali za manipulacije oporukama. Kći slavne dizajnerice i spisateljice brata optužuje da je, bez da ju je obavijestio, potpisao 2012. s majkom ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, kojim se odmah upisao u vlasništvo opatijske vile. Prije dvije godine je tvrdila kako je Žuži bila samostalna kad je s Ivicom potpisala ugovor i da joj nisu trebali pomoć i uzdržavanje.

- Mislim da je to napravio smišljeno jer se takvim ugovorom odmah domogao Ville Žuži umjesto da čeka ostavinsku raspravu. Četiri kuće u Ženevi i vila u Opatiji bile su majčine nekretnine koje su nelegalno pripale mojemu bratu - rekla je Diana. U oporuci koju je Žuži napisala 2011. stajalo je kako Diana nasljeđuje kuću u Opatiji sa svim umjetninama i okućnicom te dvije kuće u Ženevi. Naslijedila je i novac na maminu bankovnom računu te nakit. Diana smatra da je to trebalo pripasti njoj jer je prodajom svojih nekretnina u Ženevi i Luganu pomogla majci riješiti neke svoje kredite pa je zauzvrat od nje trebala dobiti dvije kuće u Ženevi.

To pravo, neopozivo oporučno pismo iz 2011. bilo je kod Dijane, dok je, kako je rekla, odvjetnik nije prevario. Na poziv odvjetničke tvrtke Lea Andreisa, koji je zastupao Dijanu, rekli su nam kako više ne surađuju s nasljednicima Žuži Jelinek i da nemaju komentara o njihovoj borbi za nasljedstvo. No na kraju je Diani, odnosno njezinoj kćeri Suzani darovnim ugovorom dala stan na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, a Ivica je naslijedio dvije kuće u Ženevi i vilu u Opatiji. Ivica je sad za 24sata o odnosu sa sestrom tek rekao da i dalje ne komuniciraju.

- Nažalost - dodaje.

O spomenutoj temi Žužin sin koji živi u Švicarskoj, točnije u Ženevi, više detalja nam nije želio reći. Objašnjava kako povremeno svrati u Opatiju u Vilu Žuži, koja je sagrađena 1930., a koju je nedavno preuredio i stavio u najam. Uređenje je trajalo tri godine, ali je vanjski dio ostao iste prepoznatljive ružičaste boje koju je dizajnerica posebno voljela. Sa šetnice Lungomare u uvali Lipovica Žužini obožavatelji svakodnevno mogu uživati u pogledu na raskošnu vilu, a oni znatiželjniji vilu mogu čak i unajmiti, ali samo od 21. srpnja do 26. kolovoza, pa potom tek od 1. listopada do 31. prosinca.

Minimalni broj dana boravka je sedam dana, a za to će posjetitelji morati iskeširati od 49.000 do 59.000 kuna, ovisno o dijelu godine. Ivica smatra da će kuću koristiti još naraštaji njihove obitelji, što je i bila želja majke, a koju će on i njegov sin Jan, nada se, ispuniti.

- Ovo je spomenik za moju mamu i mjesto gdje ću sa ženom i obitelji provesti svoju starost te se družiti s prijateljima - rekao je za Novi list. Njegova sestra Diana nije željela komentirati njihov odnos niti pričati o majci uoči godišnjice smrti 23. siječnja. Ivica, pak, smatra kako je Žuži djelovala kao snažna žena te da je i ona imala teških trenutaka u životu.

- Plakala nije nikad, osim nakon smrti roditelja.

Kad je bilo teško, to joj je bila dodatna motivacija za borbu, za pronalazak rješenja. Nije žalila ni za čim, jer ono što je prošlo ne može se promijeniti, osim možda za prvim mužem, mojim ocem, to joj je bila ljubav života i mislim da njega nije nikad prežalila. Za sve druge oko sebe imala je pozitivne riječi. Kad bi joj se nešto loše dogodilo, rekla bi da nije važno. Idemo dalje, svako zlo za neko dobro, treba od toga nešto naučiti - smatra Ivica, za kojeg je majka uvijek pazila da iz kuće izađe uredan.

- Pazila je kakvo odijelo, košulju i kravatu stavljam i za kakvu priliku - zaključuje Žužin sin.

