Korekcija nosa. Povećanje usna. Uklanjanje bora. Malo fotošopiranja i Khloe Kardashian (37) je spremna za novo fotografiranje za osobnu. Jer u nazad nekoliko godina Kardashianka je izgled promijenila do neprepoznatljivosti. Iako nikada javno nije priznala operacije, osim korekcije nosa, mnogi joj ne vjeruju.

- Svi govore 'O moj bože, transplantirala si je treće lice', ali ja sam imala samo jednu operaciju nosa - ispričala je u lipnju na ponovnom okupljanju showa 'Keeping up with Kardashians'.

Tada je potvrdila da je koristila i botoks, no zbog loše reakcije, odustala je od tog oblika pomlađivanja.

- Kad je emisija prvi put počela s emitiranjem, bila sam vrlo sigurna u sebe. Onda sam tijekom prvih nekoliko sezona postala nesigurna zbog javnog mišljenja o sebi - rekla je.

Najviše ju je mučilo to što se uvijek osjećala kao 'ona debela' sestra, barem je tako mislila da je gledatelji vide.

- Znala sam da ne izgledam kao svoje sestre, nisam imala njihov oblik tijela, ali nisam mislila da je to loše. Imala sam roditelje koji su me voljeli i uvijek su se trudili da se osjećam lijepom tako da nikada nisam sumnjala u svoj izgled. Zapravo, nisam shvatila da sam 'debela sestra' dok mediji to nisu počeli govoriti o meni. - ispričala je svojedobno.

Međutim, kroz godine je Khloe vježbala i trenirala pa je uspjela dotjerati liniju.

Ponekad se dogodi da 'ispliva' nefotošopirana fotografija, ali ona već unaprijed ima spremnu vojsku odvjetnika koji rade na tome da se ukloni. Kao što je u travnju objavila takvu fotku njena baka Mary Jo Shannon.