POKUŠAJ UCJENE

Zvijezda 'Američke pite' završila u bolnici, tvrdi da je drogirana u baru: Spremna je podići tužbu

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: youtube screenshot

Prema policijskom izvješću, glumica tvrdi da je potpuno izgubila svijest nakon što je nepoznata osoba navodno dirala njezino piće u hotelu

Tara Reid (50), najpoznatija po ulozi Vicky Lathum u "Američkoj piti", podnijela je policijsko izvješće Odjelu javne sigurnosti u Rosemontu 25. studenoga te je "spremna podići tužbu" nakon što je navodno bila drogirana u hotelskom baru, javlja Fox News.

Prema policijskom izvješću, glumica tvrdi da je „potpuno izgubila svijest“ nakon što je nepoznata osoba navodno „dirala“ njezino piće u hotelu DoubleTree u Rosemontu, Illinois. Reid je rekla da je u predvorju bilo „puno ljudi koji su navodno YouTuberi“.

"Većina ih je imala telefone u rukama i cijela situacija mi je djelovala sumnjivo, ali nisam znala što se događa", rekla je. Reid se prisjetila da je naručila čašu bijelog vina prije nego joj je prišao "vrlo uspješan influencer i YouTuber" po imenu Sean P. i predstavio se.

Reid kaže da su zajedno izašli zapaliti cigaretu i kasnije razmijenili brojeve telefona.

"Kada sam se vratila u bar, na mojem piću bila je salveta. Zadnje čega se sjećam jest da sam popila to piće i vidjela par koji je sjedio do nas. Sljedeće čega se sjećam bilo je buđenje u bolnici oko 8 ili više sati kasnije, bez ikakve predodžbe gdje sam ili što se dogodilo. Potpuno sam izgubila svijest i ničega se ne sjećam“, rekla je policiji. U izvješću stoji da su vlasti stigle na mjesto događaja oko 00:39.

Prema izvješću, influencer kojeg je upoznala navodno joj je sutradan poslao snimke, što je shvatila kao pokušaj ucjene.

Reid je policiji rekla da joj je navodno rekao kako "može spriječiti da snimke izađu".

"Spremna sam podići tužbu", zaključila je u svojoj izjavi policiji.

Podsjetimo, tri bolničara viđena su kako iznose Taru na nosilima iz hotela u ranim jutarnjim satima 23. studenog. Video koji je objavio TMZ je snimljen prije nego što je iznesena iz hotela, a prikazuje Reid kako nerazgovijetno govori dok su je ljudi pokušavali smjestiti u invalidska kolica. Uznemirujući incident snimila je osoba koja se zatekla na mjestu događaja.

