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Zvijezda 'Divljih pčela' dignula nogu visoko u zrak kao Victoria Beckham: Sve je to od baleta

Piše 24sata,
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Zvijezda 'Divljih pčela' dignula nogu visoko u zrak kao Victoria Beckham: Sve je to od baleta
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Foto: Sandra Šimunović/Željko Lukunić/Pixsell/Profimedia/Promo
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Pred naš objektiv stigla je s posebnim društvom, psićem Baom, koji se nakratko okušao u ulozi malog asistenta. Za naslovnicu Cafea pozirala je kao Kendall Jenner, koja je rekreirala ultrafleksibilnu pozu s nogom u zraku koju je proslavila Victoria Beckham prije deset godina.

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