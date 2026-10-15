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Zvijezda 'Divljih pčela' dignula nogu visoko u zrak kao Victoria Beckham: Sve je to od baleta
Splitska glumica Margarita Mladinić (27) osvojila je televizijsku publiku ulogom Tereze Vukas u "Divljim pčelama", ali do prve velike glumačke prilike nije stigla preko noći. Akademiju je upisala iz četvrtog pokušaja.
Pred naš objektiv stigla je s posebnim društvom, psićem Baom, koji se nakratko okušao u ulozi malog asistenta. Za naslovnicu Cafea pozirala je kao Kendall Jenner, koja je rekreirala ultrafleksibilnu pozu s nogom u zraku koju je proslavila Victoria Beckham prije deset godina.
U kinu smo pogledali film "Digger" koji je posljednjih tjedana digao puno prašine. Lome se koplja, iako je Tom Cruise odradio sjajan posao.
S Marom Brkić, najmlađom glumicom iz serije "Kumovi", porazgovarali smo o njezinoj prvoj pjesmi, a u vremeplovu smo se prisjetili glumice Dolores Lambaše, koja je poginula u tragičnoj nesreći prije 13 godina. Donosimo i najdetaljniji TV program, a tu je i vodič kroz sapunice, kino i streaming.
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